La Junta no tiene intención de restringir la entrada de visitantes a Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha avalado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar el estado de alarma para frenar los contagios de COVID, algo “oportuno y necesario”, aunque ha dicho que la intención de la Junta no es restringir la entrada a la Comunidad de personas de otros territorios españoles.



En declaraciones a La Sexta, Marín ha entendido que se trata de “una medida necesaria para una situación que provocaba que las comunidades autónomas tomáramos decisiones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, citando que “el viernes, la Junta publica la orden para las restricciones en Granada que todavía a esta hora no tenemos pronunciamientos del TSJA, y ha entrado en vigor, pero el estado de alarma que ha anunciado el señor Sánchez da cobertura a estas decisiones”.



Sobre el tiempo que debería estar en vigor, ha entendido que “es aventurado hablar de plazos largos, sin saber qué va a someter a votación en el Congreso y cuándo lo va a hacer”, de modo que, tras atribuir el mérito para su partido de que en su día no se prorrogase el periodo durante un mes, sino cada 15 días, ha pedido que se vea la evolución de los contagios “y se plantee una solución alternativa que no sea de seis meses”.



Juan Marín ha anunciado que a las 18.00 horas de este lunes se reunirá el comité de alerta de la Junta, añadiendo, sobre la posibilidad de que en puentes festivos venideros se restrinjan las entradas a Andalucía, es algo que no se contempla, y “lo importante es mantener la normalidad”.



"No hay servicios sanitarios saturados, pero se puede provocar una situación más grave si no se toman medidas”, ha dicho el vicepresidente andaluz, que ha concluido espetando: “Hemos convertido un problema sanitario en un problema político, y eso nunca se debería haber producido”.