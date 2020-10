CCOO acusa a todos los gobiernos de no tener un "plan sólido" contra el Covid

El secretario general de CCOO a nivel nacional, Unai Sordo, acusó esta mañana al Gobierno central y a los autonómicos de estar demostrando que no tienen "un plan sólido" contra la pandemia y sus devastadores efectos sanitarios y económicos.

Sordo ofreció, junto a la secretaria general del sindicato en Andalucía, Nuria López, su visión de la actual crisis en la que está sumida la sociedad y la economía española y andaluza.

En este sentido, el dirigente sindical, exigió una profunda y "reforma estructural de los servicios públicos" y no ir tomando medidas de forma improvisada a medida que aumentan los contagios, las hospitalizaciones y las muertes.·

"Estamos empezando a pensar que no hay un plan bien establecido a ningún nivel", indicó Sordo, que pidió que se dejen las polémicas recurrentes sobre la terminología y la aplicación de "los estados de alarma o de los toques de queda" y se empiecen a buscar soluciones permanentes.

Aplauso por el diálogo social

Sordo aplaudió, por el contrario, el diálogo social mantenido e impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha facilitado la puesta en marcha de forma urgente de medidas como la de los ERTE. "Ahora mismo tendríamos 3,5 millones de parados más si el mercado laboral hubiera evolucionado como en la crisis del 2008", sentenció.

Pero el sindicalista se mostró muy contrario a la postura del Ejecutivo respecto a la posible derogación o modificación de la reforma laboral del PP de 2012. "No compramos el discurso de que ahora no toca, que mejor dejarla cómo está hasta que pase la pandemia. De hecho, creemos que es más urgente que nunca. Si no lo hacemos vamos a sufrir una bajada generalizada y masiva de los salarios", apuntó.

Visión de Nuria López

Por su parte, la líder de CCOO en Andalucía atacó al Gobierno andaluz del PP por "hacer muchos anuncios, pero todos con muy poco contenido".

López indicó que su sensación es que "se están haciendo muchas reuniones que no llegan a ninguna parte" y pidió que se "pase de la palabrería a los hechos concretos".

La dirigente de CCOO en la comunidad cree que es el momento de reforzar los servicios públicos, especialmente la atención primaria, y para ello "hay que subir los impuestos a los que más tienen para cubrir las necesidades de los más necesitados".

López insistió también en que Andalucía tiene un gran déficit en "investigación, desarrollo e innovación" y exigió inversiones inteligentes para dejar de "estar en la cola en capacidades industriales".