Los bares de Córdoba, Jaén y Sevilla cerrarán a las 10 de la noche

La Junta de Andalucía ha ordenado el cierre de los bares y restaurantes de Córdoba, Jaén y Sevilla a las 22.00 horas desde este mismo domingo. Estas tres capitales se unen a la de Granada, con las mismas restricciones desde el 14 de octubre. La hostelería es uno de los sectores más señalados por las administraciones. Más allá de la hora de cierre, no podrán estar más de seis personas en una mesa, no se podrá consumir en barra y su aforo máximo permitido no podrá sobrepasar el 50%, medidas que se extenderán al resto de la comunidad. Desde la Federación Andaluza de Empresarios de Hostelería han visto con “resignación” estas medidas pero las “asumen” por la expansión del virus.

El Gobierno andaluz, además, ha pedido una autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para aplicar un toque de queda en Granada capital y una treintena de municipios, que estaría basado en la restricción de movilidad de 23 a 6 horas. Sería un confinamiento nocturno. También se extiende al menos diez días más la suspensión de las clases presenciales en la Universidad de Granada.

Se trata de las principales medidas adoptadas por el Gobierno andaluz después de escuchar a los expertos. Según ha manifestado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras la celebración del Consejo de Gobierno, la “curva es muy preocupante. Hemos pasado de una fase de meseta a un repunte en los últimos cinco días”.

Debido a la alta incidencia del virus, la Junta hará cribados masivos en Córdoba, Jaén y Sevilla, además de los que ya se están realizando en Granada.

En definitiva, el Consejo de Gobierno ha decretado que todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no pueden superar el 50% del aforo permitido ni cerrar más allá de las 22.00 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.

No se permiten visitas ni salidas a los usuarios en los centros sociosanitarios de carácter residencial, y la asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados.

En el caso de celebraciones nupciales y de otras ceremonias civiles y religiosas, el número máximo de participantes se fija en 30 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, que deberán permanecer sentados.