Abascal avanza que gobiernos autonómicos no peligran pese al ataque de Casado

El líder de Vox, Santiago Abascal, visiblemente molesto con la intervención de Pablo Casado en el debate de la moción de censura, ha criticado que no haya agradecido el apoyo de su partido en los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia, aunque también ha dejado claro que ese apoyo no está en cuestión.



"Si yo fuera como usted ha dicho hoy aquí, dejarían de gobernar en Madrid, Andalucía y Murcia, pero los andaluces, madrileños y murcianos pueden estar tranquilos respecto de la responsabilidad histórica de Vox", ha asegurado Abascal al responder a las duras críticas que el presidente del PP ha lanzado.



Abascal ha respondido a Casado en esta segunda jornada del debate de la moción de censura que no lamenta su negativa a apoyar la moción de censura ni la crítica política pero sí ha lamentado "profundamente el ataque personal" que ha desplegado contra él.





Ha recalcado que entre tanto ataque podría haber dicho "gracias simplemente por haber facilitado estos gobiernos autonómicos a cambio de cero cargos", y ha aprovechado para emplazar a Casado a cumplir los pactos de gobierno que el PP alcanzó con Vox para facilitarles el gobierno en esos territorios, junto a Cs.Abascal ha añadido que, por sus ataques a Vox, parece que Casado había decidido optar por pactar con los socialistas en esos tres territorios, pero ha asegurado que no se lo va a poner fácil porque no se va a dar por enterado ni por ofendido."Tenemos una responsabilidad ante los españoles que exigen una alternativa", ha subrayado.En la replica, el presidente de Vox ha avisado a Casado que los prolongados aplausos que le ha dedicado la bancada popular "suenan a la música del Titanic cuando se hunde", insistiendo en que si bien comprende el "no" a la moción no entiende "ni la equidistancia ni la destrucción que ha tratado de perpetrar contra Vox."Es una infamia que me indigna", ha recalcado Abascal que ha criticado también que, a su juicio, Casado se haya intentado colocar "en medio de los que pactan con ETA" y Vox, aunque al mismo tiempo ha asegurado que tratara de enmendar ese "gigantesco error", tendiendo de nuevo la mano a los votantes del PP.