PP: Isofotón es otro motivo por el que PSOE quiere apropiarse poder judicial

La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha afirmado este jueves que "todo apunta" a que el caso de Isofotón, sobre las ayudas que la Junta concedió de forma presuntamente irregular a esta mercantil, es "otro de los motivos" por los que Pedro Sánchez quiere "apropiarse" del poder judicial.



López, que ha visitado una almazara de aceite en Alhaurín el Grande (Málaga), ha manifestado a los periodistas que el caso, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, es "un supuesto caso de corrupción que acorrala" a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.



La dirigente popular ha recordado que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "también se sentaba en los consejos de gobierno" de la Junta y ha añadido que el caso Isofotón "señala" asimismo a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, porque "durante un tiempo dirigió esta empresa".





"Conocemos el modus operandi de los ERE, las condenas que han caído, conocemos el modus operandi de la formación", ha referido López, quien se ha preguntado si se trata de "otro modus operandi de ese tipo para desviar dinero público".Ha incidido en que "hasta el día de hoy Susana Díaz no ha dado explicaciones de por qué no facilitó a la justicia la documentación que le estaba solicitando desde hacía tiempo" y ha cuestionado si hay otros cargos públicos que puedan aparecer vinculados a esta causa.Según ha asegurado, todo apunta a que "este es otro de los motivos por los que Sánchez quiere romper la independencia del poder judicial, y por tanto la separación de los poderes y la base de la democracia" y por el que "quiere apropiarse de un poder que tiene que ser independiente"."Al final, cuando hablamos de la corrupción del PSOE, todo apunta a que fue corrupción, es corrupción y a que en este caso también será corrupción del futuro, desgraciadamente para Andalucía", ha declarado.Durante su visita a la almazara Aceites Molinosur, ha ensalzado el papel que desempeña la mujer en el mundo rural, que ha calificado de "fundamental" para el desarrollo de la economía local y la fijación de la población al territorio, y ha felicitado a aquellos que arriesgan su patrimonio para dar un lugar relevante a la mujer."Es un pilar indispensable e insustituible pero desgraciadamente también durante mucho tiempo invisible. Eso ahora está cambiando", ha aseverado López, quien ha hecho hincapié en que el 46 por ciento de las ayudas de desarrollo rural que ha dado el Gobierno que preside Juanma Moreno llevan el criterio de igualdad de oportunidades.Asimismo, ha subrayado que 83.000 mujeres se han beneficiado de la Política Agrícola Común (PAC) que "ahora está en juego", por lo que ha advertido de que Andalucía "no se puede permitir perder 1.200 millones de euros", y el Gobierno central tiene que "pelear hasta el último minuto" para no "perder esta batalla".La secretaria general del PP-A tiene previsto visitar este jueves también el municipio de Torremolinos, donde analizará la situación del turismo y participará en la campaña de recogida de firmas contra la ocupación de viviendas que ha puesto en marcha el partido, y esta tarde se reunirá con afiliados en Málaga capital.