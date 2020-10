"Nula" incidencia del puente en los hoteles de la costa

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha señalado este martes que la ocupación en el puente de la Hispanidad se ha situado entre el 40 y el 70%, con los datos más altos en las zonas de interior y sierra, "aceptables" en las ciudades y los más bajos en la costa, donde la incidencia ha sido "nula", partiendo de la base de que la mayoría de hoteles están cerrados, pero "todo suma".

Así lo ha resumido en declaraciones a Europa Press el presidente de Fahat, Juan Zapata, quien ha insistido en tener presente que el 80% de las plazas hoteleras en la costa están fuera de servicio y en el interior, aunque es un porcentaje menor del 40%, "no representan un número muy importante", pues la mayor concentración está en las zonas de playa.

"Todo suma, todo ayuda, evidentemente, sensación satisfactoria de que haya habido un puente y haya estado acompañado de buena climatología que ha propiciado ciertos movimientos", ha señalado, especialmente de viajeros de la propia comunidad autónoma y las provincias limítrofes. "Todo lo que sume es positivo".

Según ha precisado, las zonas donde más incidencia ha habido en el interior han sido las sierras de Cazorla (Jaén), de Huelva, la sierra norte de Sevilla y los parque naturales en general, donde se han acercado más al 70% de las plazas abiertas.

Respecto de las ciudades, donde la ocupación ha sido de entre el 40 y 50%, destacan Sevilla, Málaga y Córdoba, lugar este último que "ha funcionado bastante bien", pues se ha celebrado la Fiesta de los Patios, que siempre es en mayo, pero este año se pospuso.

"El mensaje general, dentro de las circunstancias y que un gran número de las plantas están cerradas, todo suma", ha apuntado, antes de concluir de nuevo con que en la costa la incidencia ha sido "nula". "No tenemos golf, no tenemos --viajes del-- Imserso, no tenemos extranjeros...", ha lamentado.