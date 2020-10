Un 49 % de las familias desaprueba la gestión de la Junta en vuelta al cole

Un 49 % de los padres desaprueba la gestión de la Consejería de Educación para la vuelta al colegio en la pandemia frente a un 22,4 % que la considera buena o muy buena y un 16,6 % la califica de regular, según el barómetro de opinión de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra).



La encuesta de Centra -adscrita a la Consejería de Presidencia- incluye un bloque covid-19 y vuelta al cole, en el que se refleja que un 65,3 % de las familias sostiene que se pueden mejorar aspectos de la vuelta al cole y, en este sentido, un 31,4 % cita la bajada de ratio, un 18,9 % el aumento del profesorado, un 7,4 % incrementar las medidas de seguridad y un 6,3 % señala las clases telemáticas.



También se pregunta a los andaluces su opinión por la situación de contagios del coronavirus en la comunidad y el estado de alarma y una gran mayoría, mas del 62 %, cree que no se decretará un nuevo estado de alarma o tendría que empeorar mucho la situación.





Además, un 24,4 % declara no estar de acuerdo con un hipotético nuevo confinamiento y un 39 % dice que sí, pero si empeorase mucho la situación.Este barómetro, realizado entre los días 15 y 25 de septiembre a una muestra de 3.600 personas, se centra en los medios de comunicación y revela que el 39 % de los andaluces elige la televisión como medio preferido para informarse sobre política, seguido de internet y las redes sociales ( 29,2 %) -Facebook y Twitter las más consultadas- y un 6,7 % se informa a través de la prensa.Antena 3 es la televisión preferida por los andaluces para informarse de política, seguida de Telecinco, TVE, La Sexta y Canal Sur, si bien los andaluces sitúan a Canal Sur en segundo lugar de la parrilla como televisión más fiable, después de Antena 3 y por delante de TVE 1.En cuanto a las audiencias televisivas, un tercio de los encuestados afirma no ver nunca Canal Sur, principalmente porque no le gustan los programas (30,4%) y el más valorado de la cadena autonómica es Canal Sur Noticias, emisión preferida por el 28,1% de sus espectadores, seguido de "La tarde aquí y Ahora", de Juan y Medio, y de Andalucía Directo.Según el sondeo, un 17,9 % de los andaluces dice que ve Canal Sur todos los días, un 12,8 % entre tres y cuatro días semanales, un 12,7 % uno o dos días a la semana, un 23,3 % de vez en cuando y un 33 % no la ve nunca.Por la radio opta un 8,7 % de los entrevistados y las más seguidas son COPE, SER, Onda Cero y Canal Sur Radio, y los periódicos con más seguidores en Andalucía son El País digital, ABC en papel, El País en papel, El Mundo digital y ABC digital.En cuanto a las principales preocupaciones de los andaluces, se mantiene en primer lugar la falta de empleo, seguida de la COVID-19 y la crisis sanitaria, y aumenta considerablemente hasta casi el 80 % los ciudadanos que califican de mala o muy mala la situación económica de Andalucía