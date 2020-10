Reanudación del segundo juicio ERE se pospone por carga de trabajo

La Audiencia Provincial de Sevilla, que está enjuiciando la pieza separada del caso ERE relativa a las ayudas a Aceitunas y Conservas (Acyco), ha suspendido la reanudación del juicio, prevista para la próxima semana, y la ha aplazado hasta el 19 de octubre debido a la sobrecarga de trabajo de dos jueces.



Según ha informado este miércoles la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Tercera ha decidido suspender las sesiones de los próximos 13, 14 y 15 de octubre debido a la imposibilidad de resolver antes las cuestiones previas.



En la última sesión, celebrada el pasado 14 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la suspensión del juicio, el primero de la macrocausa de los ERE centrado en la ayuda concreta a una empresa, e insistió en seguir juzgando a los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía que ya fueron enjuiciados en la pieza política.





En una providencia fechada el 5 de octubre a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal informa a las partes de que suspende las tres sesiones "debido al cúmulo de trabajo que ha pesado sobre la magistrada ponente", que debe atender juicios ya señalados "anteriormente", lo que "ha hecho imposible la entrega de la resolución de las cuestiones previas con la debida antelación".Otro motivo es la celebración a partir de este jueves de un juicio del Tribunal del Jurado que será dirigido por el presidente de la Sección Tercera, Ángel Márquez, quien también forma parte de la Sala en el caso Acyco.El tribunal empezó a juzgar el pasado 9 de septiembre a doce personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta, por los 2,9 millones de euros que la Administración autonómica concedió a Acyco en el 2003.Cinco de los antiguos altos cargos, los ya enjuiciados y condenados en el caso del llamado procedimiento específico, solicitaron su exclusión en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.El exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano también reclamaron el sobreseimiento libre basándose en sendos autos firmes de la Sección Séptima que revocaban sus procesamientos.Anticorrupción rechazó las peticiones de exclusión o sobreseimiento al considerar que la ayuda a Acyco "no ha sido objeto ni de instrucción ni de enjuiciamiento" en la pieza política, a pesar de que el préstamo "sí fue financiado exclusivamente con fondos procedentes del programa presupuestario 31-L".Los otros ex altos cargos afectados son el exviceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.Otros acusados también pidieron que el juicio se suspenda hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación contra la sentencia del procedimiento específico y dé firmeza a ese fallo, dictado el 19 de noviembre de 2019 por la Sección Primera.El representante del Ministerio Público replicó que "no hay razón alguna para paralizar este proceso", como así ha atestiguado la Sección Séptima, que "en ningún momento" tras la sentencia de la pieza política "ha considerado que deba paralizarse este procedimiento abreviado".