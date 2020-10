Andalucía ha comprometido el 75 % del gasto de fondos Pacto Violencia Género

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado este miércoles el ritmo de ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que alcanza casi el 75 por ciento del crédito disponible.



Ruiz ha explicado en un comunicado que Andalucía contó con más de 30,3 millones de euros correspondientes a los fondos de 2018 y 2019 y se comprometió el gasto por un importe de más de 22,6 millones de euros, lo que supone casi el 75 por ciento del crédito disponible.



"Se trata de un ritmo de ejecución muy positivo, sobre todo, si tenemos en cuenta que en 2018 el anterior gobierno socialista tan solo ejecutó 250.000 euros de los casi 15,3 millones de euros que esta comunidad recibió"", ha asegurado.





Ha recordado que la fase de compromiso de gasto supone asegurar la ejecución final de los proyectos, ya que -con independencia del momento en el que se materialicen los pagos- aquellos fondos que no alcancen dicha fase de compromiso al cierre de cada ejercicio, deberán reintegrarse al Estado.No obstante, el remanente de 7,7 millones de euros no comprometido en 2019 se ha podido reincorporar al presupuesto de 2020, al igual que el año anterior, en virtud de la disposición transitoria única del Real Decreto Ley 12/2020, de 31 de marzo, por lo que esos recursos no se han perdido, ha recalcado.Asimismo, ha resaltado los proyectos y programas que se están desarrollando de forma transversal a través de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía "con numerosas y diversas actuaciones".Como ejemplo, ha informado de que la Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha cuatro proyectos destinados a acciones de prevención, sensibilización y formación en materia de violencia de género por casi 4,3 millones.Estas actuaciones se han desarrollado en 1.697 centros (el 42,4 % del total de centros públicos andaluces) y han beneficiado a 735.691 alumnos y 72.841 profesores.Por su parte, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha apostado por proyectos que mejoran la atención judicial prestada a las víctimas de violencia machista, como la formación en materia de violencia de género de jueces y magistrados, y la ampliación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha promovido la igualdad de las mujeres víctimas de violencia de género a través de su inserción sociolaboral con el programa 'Acércate: posicionamiento laboral de mujeres víctimas de violencia de género', y además han realizado jornadas de sensibilización en materia de violencia de género para el personal del SAE por importe de 2,1 millones de euros.También la Consejería de Salud y Familias ha puesto en marcha numerosas actuaciones formativas y de sensibilización, dirigidas a profesionales de la salud y de los servicios sociales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por casi 500.000 euros.Finalmente, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que además coordina los fondos del Pacto de Estado, han programada actividades, servicios y proyectos por valor de 8,7 millones de euros.