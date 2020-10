La Junta dice que sigue trabajando "por una PAC que no debilite al campo andaluz

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha hecho hincapié en que "desde la Junta seguimos trabajando por una Política Agrícola Común (PAC) que no debilite al campo andaluz". Crespo, que ha mantenido recientemente un nuevo encuentro de trabajo con personal de su departamento para continuar avanzando en la defensa de una PAC post 2020 "fuerte y con presupuesto suficiente", ha apuntado que, en este contexto, "no podemos ser conformistas".

En cuanto al proceso de convergencia de derechos de la PAC, Carmen Crespo ha resaltado la importancia de que se aplique "con criterio" para evitar que pueda provocar "un injusto trasvase de rentas entre agricultores" para intentar mitigar el impacto que tendría el "recorte anunciado por la Unión Europea" sobre algunos colectivos de profesionales del campo.

Al respecto, según un comunicado, ha defendido la necesidad de "seguir peleando" en Bruselas para que no se produzca esta reducción de fondos para los próximos siete años, ya que "aún no se ha terminado el tiempo para poder alcanzar un acuerdo que no sea lesivo para los agricultores y ganaderos de España y, por consiguiente, de Andalucía".

La responsable de Agricultura en la Comunidad Autónoma andaluza ha apostado por la unión para continuar defendiendo en Europa a un sector "que no aguanta más vetos y no merece que se le apliquen recortes", sobre todo tras demostrar, una vez más, su implicación con la sociedad y su papel como "colchón de la crisis".