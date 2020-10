"Nos tememos que los Presupuestos los haga Abascal y los ejecute Moreno"

Martina Velarde cumple cien días al frente de Podemos Andalucía, “un partido vivo” y que quiere ser “la alternativa a las tres derechas”. Sucedió en el cargo a la ahora líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, quien pactó con Pablo Iglesias una salida “pacífica” de la formación morada. Nació en Cádiz, estudió Derecho en Granada, se trasladó a vivir a Córdoba y desde hace unos meses es diputada en el Congreso. Llega a la política sin hacer ruido pero con la aspiración de crear una “Andalucía moderna” en base a un “proyecto solvente”.

Velarde defiende la voz que tiene Andalucía en Madrid. Vaticina unos Presupuestos impregnados por la fuerza de Vox y desea una reconciliación de las fuerzas de izquierdas para que la marca Adelante tenga futuro.

¿Con qué se queda de estos primeros cien días como coordinadora de Podemos Andalucía?

–Ha sido una grata sorpresa que el partido en Andalucía esté muy vivo. La militancia respondió en los momentos duros de la pandemia. También lo hace ahora con una gran acogida en los círculos y consejos municipales que estamos viviendo.

¿Qué le motivó para dar el salto?

–Mi motivación siempre ha sido trabajar para que nuestra tierra no siga a la cola del paro y para atajar la desigualdad histórica. Entendimos que había que hacer un trabajo solvente y ser una alternativa a las tres derechas en Andalucía.

¿Dónde se ve en un futuro cercano? ¿En Andalucía o en Madrid?

–Estoy a caballo entre Córdoba y Madrid. Mi trabajo lo hago en mi provincia. No me voy a ir de Andalucía porque llevo aquí toda mi vida. Es circunstancial que esté en Madrid y lo estoy porque Podemos Andalucía tiene que tener voz allí.

¿Cree que la Junta le ha echado un pulso al Gobierno central a la hora de rechazar las restricciones de movilidad?

–La gestión del Covid hecha por la Junta de Andalucía es nefasta, desastrosa e improvisada. Estamos preocupados. No queremos terminar igual que como está ahora Madrid. Es demencial que Juanma Moreno pidiera en mayo la reapertura de los bares y colegios y meses después no tenga planes para nada. No sabemos dónde está el dinero de los fondos Covid. Pide al Gobierno estatal criterios básicos para todas las comunidades y cuando lo hace, lo rechaza. ¿Hace política en vez de resolver los problemas?

¿Qué propone para mejorar la Atención Primaria?

–Está absolutamente colapsada. No hay rastreadores suficientes. Andalucía es la comunidad que menos test PCR hace por 100.000 habitantes y faltan médicos. Aquí se hacen contratos precarios de 15 días a los sanitarios y es normal que se vayan.

¿Por qué faltan médicos?

–Durante décadas se ha vilipendiado nuestra sanidad pública. Hay muchos médicos y enfermeros que se han tenido que ir por las condiciones laborales. Los que se han quedado aquí son los que han sacado las castañas del fuego en los momentos más duros. El problema es que se han estado pasando fondos de la sanidad pública a la privada.

¿Cree que Adelante puede llegar a acuerdos presupuestarios con el Gobierno de PP y Cs?

–En Podemos no sabemos las intenciones de PP, Cs y Vox. Nos tememos que los Presupuestos sean de Santiago Abascal y los ejecute Juanma Moreno. Nada va para el refuerzo de servicios públicos con esa ideología liberal.

¿Es estrecha su relación con Pablo Iglesias?

–Es mi compañero, nuestro vicepresidente y secretario general de mi partido. Estoy en sintonía con su ideología y postulados. Desde hace seis años siempre he estado en su misma línea.

Con la anunciada Ley de Memoria Democrática, ¿veremos la salida de Queipo de Llano de La Macarena?

–Es una reclamación histórica y ahora tenemos la oportunidad de verla en una ley. Además de las exhumaciones y bancos de ADN, lo importante es la anulación de la sentencia a Blas Infante y la sanidad del genocida. La gente que vaya allí a ver a su Virgen no tiene que ver enterrado a Queipo de Llano.

¿Andalucía tiene voz en Madrid o es necesario el sujeto político que demanda Teresa Rodríguez?

–Andalucía está representada en Madrid por seis diputados andaluces que trabajan en todas las comisiones y que están presentes en los Presupuestos Generales del Estado.

¿Podemos quiere seguir formando parte de Adelante Andalucía?

–Ya es parte y quien esté en otra que lo explique. Hicimos una confluencia con IU y dos partidos andalucistas. El problema es que venga otro partido y se apropie de la marca. Hay anomalías democráticas.

¿Entiende el enfado de Antonio Maíllo?

–Es una persona lúcida y honesta. Promotor de la confluencia. Respeto lo que dice porque lo ha vivido en primera persona.

¿Es viable una reconciliación con Anticapitalistas?

–La propuesta de acercamiento se ha hecho desde Podemos el día siguiente de la elección de la nueva dirección. Lo hemos intentado por activa y por pasiva. De manera formal e informal. En Podemos somos serios y tenemos voluntad de llegar a un acuerdo. Pedimos que se corrijan las anomalías democráticas, es decir, si hay una casa común, la llave tiene que ser de todos, no sólo de una persona. Hay un partido que registra la marca y en ella no estamos el resto.

¿Cree que Teresa Rodríguez debe dejar la presidencia del grupo parlamentario?

–Es una decisión que deberá tomar el grupo parlamentario.

Si no hay acuerdo entre las fuerzas de Adelante, ¿veremos la papeleta de Unidas Podemos en las próximas autonómicas?

–Faltan dos años y pueden pasar muchas cosas. No nos importan las papeletas, sí el proyecto.

¿Cómo quiere ser recordada?

–Por un proyecto solvente y un programa alternativo, que tenga que ver con una Andalucía moderna.