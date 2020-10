Aguirre reconoce que se debe mejorar la Atención Primaria

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha admitido que "por supuesto" se debe mejorar la Atención Primaria, que es la que está sufriendo la presión asistencial en la segunda ola de la pandemia de coronavirus porque se encargan del rastreo, de las incidencias en los colegios y de las residencias de mayores.



Así lo ha dicho en una comparecencia en el Parlamento andaluz pedida por el PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía para informar del Plan Normalizado de Trabajo en la Atención Primaria en la comunidad andaluza y los retrasos que se están produciendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus.



"Por supuesto que hay que mejorar la Atención Primaria, en eso estamos, yo creo que progresamos adecuadamente desde que hemos hecho el diagnóstico y hemos puesto el tratamiento. Tenemos la estrategia perfectamente dimensionada", ha subrayado el consejero antes de alabar el trabajo de todos los profesionales de ese sector sanitario.





Los portavoces de todos los grupos políticos han coincidido en resaltar las demoras que se producen actualmente en la Atención Primaria, y desde el PSOE, Jesús María Ruiz ha exigido al Gobierno del PP y Cs "soluciones y refuerzo" en vez de “camorrismo político siguiendo a Madrid”.El portavoz socialista y los de Adelante Andalucía y Vox han pedido la reapertura de los centros de salud aún cerrados y han subrayado que los profesionales sanitarios están "al límite".Beatriz Jurado, del PP, ha precisado que los problemas en Atención Primaria son de "índole nacional" y que en Andalucía "no vamos a negar el problema" a la vez que ha resaltado que se están tomando medidas con más presupuesto y medidas específicas y ha pedido no entrar en una "batalla política" con la salud.Tras un minuto de silencio por los fallecidos durante la pandemia, el consejero ha explicado que, con los datos hasta el 15 de septiembre, la demora media en Atención Primaria en las consultas telefónicas es de 4,6 días en medicina de familia, de 2,7 en pediatría y de 0,8 días en enfermería.En las consultas clínicas, las demoras son de 2,4 días en medicina de familia, de 1,9 días en pediatría y de 1,8 días en enfermería, según el consejero, quien confía en que esas esperas disminuyan con las medidas que se han puesto en marcha "como tratamiento".Ha asegurado que desde Salud han aumentado el presupuesto en Atención Primaria en 553 millones de euros respecto a 2018, cuando gobernaba el PSOE, porque desde el principio fue una prioridad del Gobierno PP-Cs.Salud prevé aplicar determinadas medidas en la Atención Primaria que supondrán un "cambio cultural" tanto para los profesionales como para los pacientes, ha afirmado el consejero de Salud, quien ha pedido a los alcaldes que "no se metan a gestores" sanitarios y no reclamen una asistencia presencial porque la pandemia desaconseja esa forma de atención.Entre las nuevas medidas previstas, ha subrayado que cada médico tendrá un máximo de 30 pacientes programados al día, lo que permitirá una atención de entre siete y diez minutos por paciente; eliminar burocracia en la tarea, como las que afectan a las pruebas complementarias pedidas por especialistas; y potenciar la telemedicina con los pacientes y sus cuidadores.También quiere aumentar los enfermos crónicos con contactos telemáticos que eviten ingresos hospitalarios y reingresos; establecer los criterios de primera consulta presencial o telemática; actuar con "mayor eficiencia" a través de un acto único que evite revisiones innecesarias; y potenciar la fisioterapia y la educación para la salud.