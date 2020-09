La Junta urge a Hacienda los datos para evitar una "prórroga" del Presupuesto

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), ha urgido este martes al Gobierno de España los datos necesarios para no tener que "prorrogar" los Presupuestos andaluces de 2020, y ha advertido de que es "difícil" que las cuentas autonómicas de 2021, en el caso de aprobarse, puedan suponer un aumento en su cifra global respecto al vigente actualmente.

Así lo ha trasladado el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras mantener una primera ronda de contactos con portavoces de los grupos parlamentarios andaluces de cara a la elaboración de las cuentas de la Junta de Andalucía para el próximo año 2021.

Al respecto, Juan Bravo ha agradecido el "esfuerzo de todos" los grupos para "sentarnos en una misma mesa" en la que intentar poner encima los "objetivos" de las próximas cuentas, y ha defendido que ya "solamente" ese hito, y el "no establecer líneas rojas respecto a otros partidos, ya es un éxito", así como ha puesto de relieve lo "positivo" que es "para Andalucía" el "dar un ejemplo de que somos capaces de llegar a un acuerdo para lo mejor de los andaluces".

El consejero ha apuntado que los grupos han coincidido en fijar "como prioridades" para los próximos Presupuestos "la sanidad, la educación, las políticas sociales y el empleo", por lo que ya "hay un punto de partida", aun "siendo conscientes de la enorme dificultad" que implica este proceso, según ha apostillado.

En esa línea, el titular andaluz de Hacienda ha subrayado que, en materia de previsión de ingresos para el próximo año, "mientras que el Gobierno no nos comunique" determinada información como "el techo de gasto, la previsión de ingresos a cuenta o el objetivo de déficit", la Junta se encuentra con una "enorme dificultad" para elaborar sus cuentas de 2021.

El consejero ha remarcado que, hasta ahora, el Gobierno no le ha comunicado "nada" de esa información a la Junta, y "nos dicen extraoficialmente que es posible" que esos datos se le proporcionen "en la primera quincena de octubre", una vez que descarta que ya pueda ser este mes de septiembre cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En esa línea, el titular andaluz de Hacienda ha insistido en que a la Junta "nos gustaría que el Gobierno de España nos diera la información" necesaria. "Si ellos no pueden o no quieren sacar un Presupuesto, que no lo hagan, pero que nos dejen a las comunidades autónomas que creemos en la estabilidad y disciplina presupuestaria que lo hagamos", ha reclamado al Ejecutivo central.

SOBRE UNA POSIBLE PRÓRROGA

Bravo ha reconocido que, "si no tenemos los datos" para elaborar la previsión de ingresos de 2021, "no nos queda más remedio que prorrogar" el Presupuesto de 2020, pero ha querido dejar claro que "vamos a intentar luchar hasta el último momento y buscar todas las fórmulas jurídicas que tengamos para intentar no prorrogar", porque tanto el presidente como el vicepresidente de la Junta, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, "nos han marcado como prioridad que Andalucía tenga Presupuestos para 2021", según ha apuntado.

En todo caso, si se llega a elaborar el Presupuesto de 2021, el consejero ha reconocido que "es difícil que aumente" respecto al de 2020. "No puedo engañar, los datos objetivos son los que son", ha dicho Juan Bravo antes de apostillar que ahora hay que hacer un "esfuerzo más para destinar los máximos recursos a sanidad, educación, políticas sociales y empleo".

Se trata, según ha abundado, de elaborar "un Presupuesto de prioridades", y, una vez que éstas se determinen, y para "dar consistencia", hacer "una previsión no sólo para el año 2021, sino también para 2022 y 2023 para que, "aquellas inversiones que no podamos hacer en el primer año, las podamos hacer después".

Respecto al objetivo de déficit, ha reiterado la reclamación de la Junta de contar con uno similar al del 2,6% autorizado este año para el País Vasco y Navarra, "para evitar diferencias entre comunidades autónomas y agravios que a nadie le gustan".

De igual modo, sobre los acuerdos alcanzados con Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2019 y 2020, el consejero ha apuntado que con dicho partido mantienen desde el Gobierno andaluz "conversaciones a lo largo del año" para comprobar que "se va cumpliendo lo que hemos acordado", y "eso es lo que nos ha permitido tener una cierta relación de confianza que facilita", pero ha querido dejar claro que "todas las negociaciones son complicadas, porque Vox no es lo mismo que PP y Ciudadanos, y se producen fricciones que intentamos ir resolviendo cediendo con generosidad".

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, y en referencia a los fondos europeos que llegarán a España como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el consejero ha insistido en señalar que "Europa le ha dado ese dinero a España" en su conjunto y sus distintas administraciones, no sólo "al Gobierno de Pedro Sánchez", aunque éste se haya "arrogado el protagonismo" al respecto, según ha apostillado antes de lamentar que por parte del Ejecutivo "no plantean ninguna transferencia a favor de las comunidades ni un mínimo reparto".

Ha criticado que, frente a eso, "Sánchez ha dicho que se queda toda esa cuantía --unos 140.000 millones de euros--, decide qué proyectos son" los que pueden financiarse con ella y pide a las comunidades que "trabajen para traernos proyectos", y aunque en el Gobierno andaluz "entendemos que no debería ser así", la Junta ya está "trabajando en proyectos concretos" y "serios, tanto en el ámbito privado como público", y al respecto ha vuelto a realizar una defensa de la colaboración público-privada.

Bravo también ha puesto de relieve que la UE ha planteado como criterios para el reparto de esos fondos los de "descenso del PIB, desempleo y población", y, según esos planteamientos, "a Andalucía le tocaría un 32% de recursos", si bien ha apostillado que la Junta aún no sabe "ni cuándo, ni cuánto ni cómo" llegarán esos fondos.

Finalmente, el consejero ha puesto de relieve que, "entre la disminución del Fondo Covid" del Gobierno "en el reparto" entre comunidades autónomas, y "la disminución de la financiación" autonómica, son "aproximadamente 1.700-1.800 millones de euros los que Andalucía deja de recibir con respecto a otras comunidades".