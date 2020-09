La Junta pide al Gobierno los mismos criterios para todas las comunidades

La Junta de Andalucía ha pedido oficialmente al Gobierno español que se apliquen los mismos criterios para todas las comunidades autónomas en la toma de medidas respecto a la pandemia de coronavirus, y prevé tomar medidas locales que, de momento, no incluyen el confinamiento.



El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre (PP), ha explicado en rueda de prensa que ha solicitado por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la necesidad de que las medidas "fueran lo más cohesionadas posibles" para "mantener la equidad interterritorial".



Por ello, ha instado a que en el próximo consejo interterritorial de Salud se incluya un punto del orden del día que aborde cómo aplicar los criterios iguales en todas las comunidades autónomas, y ha recordado que así se recoge en la ley de cohesión y equidad del sistema de salud.





"No podemos tener una disparidad de criterios a la hora de tomar medidas en una comunidad que en otra", ha subrayado el consejero andaluz, quien ha anunciado que el consejo asesor de alerta de salud pública de alto impacto analizará esta tarde las nuevas medidas, que se anunciarán mañana tras el Consejo de Gobierno.Ha añadido que cualquier dato hay que analizarlo en su importancia epidemiológica y ha precisado que en la primera ola de la pandemia las pruebas PCR eran la variable más importante y ahora son las personas ingresadas y las fallecidas.En este sentido, ha dicho que en esta segunda ola, los positivos por PCR tienen una media de entre 19 y 29 años frente a los 60 y 70 años de la primera, y ha apuntado que se trata en su mayoría de personas asintomáticas que no requieren ingresos, lo que supone una "presión" en la atención primaria.Este lunes, el número de casos positivos en Andalucía se cifran en 190 por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, una cifra que los responsables sanitarios sitúan por debajo de la media nacional.En Andalucía existe la "esperanza" de una estabilización de la segunda ola porque en los últimos días hay una horquilla de entre 50 casos arriba y abajo y no se está en una fase de "subida exponencial", ha indicado el consejero.Respecto a las nuevas medidas que se adopten, el consejero ha dicho que se tomarán "avaladas" por los epidemiólogos y los técnicos de salud pública porque "nunca" se han tomado "con un cariz político", ni con el brote de listeriosis del año pasado.Fuentes de la Consejería de Salud han apuntado que se analizarán los datos de cada zona para tomar medidas en función de los afectados en cada comarca, aunque de momento no se prevé el confinamiento de las localidades.