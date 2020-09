PSOE-A dice que Moreno "llega tarde y mal" y urge "medidas valientes"

El portavoz adjunto del Grupo Socialista Rodrigo Sánchez Haro ha criticado este domingo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "exhibe una gestión endeble e ineficaz como mando único" ante la crisis del coronavirus y que, "de nuevo, llega tarde y mal" al control de la pandemia.

En rueda de prensa en Almería, Sánchez Haro ha exigido que las medidas que el Gobierno de la Junta "está tardando en implantar" sean "valientes, adecuadas y contundentes" y que incluyan "un refuerzo de la sanidad pública urgente" ante la gravedad de la segunda oleada de la pandemia en la comunidad.

El socialista ha recalcado que Moreno "llega tarde porque llevamos meses denunciando que el Gobierno andaluz no se estaba implicando suficiente ni estaba adoptando las medidas oportunas para que la comunidad pudiera estar preparada y fuerte ante la segunda oleada del virus". Ha añadido que "llega mal" porque el presidente "ha perdido en quejas, politiqueos y confrontación un tiempo precioso para reforzar la sanidad pública, el sistema educativo y las residencias de mayores con más medios humanos y materiales".

Además, ha lamentado la "lentitud de reflejos, incapacidad e indolencia" del Ejecutivo de PP-A y Cs ante la pandemia y que su presidente "no lidera, no organiza, no decide, no gestiona; algo que, en la situación en la que nos encontramos, es un verdadero drama para los andaluces".

El dirigente regional socialista ha advertido de que, mientras, la pandemia avanza cada día en Andalucía y, según las estadísticas oficiales, en los últimos siete días el número de positivos notificados supera los 9.000 en la comunidad, 88 personas han muerto y 647 han tenido que ser ingresadas: "Las cifras nos dicen, además, que en las últimas semanas se han multiplicado por cinco el número de fallecidos y por tres el número de hospitalizados", ha añadido.

Mientras se acumulan estos datos, Sánchez Haro ha censurado que la situación en Andalucía es "perturbadora, con la Atención Primaria saturada, largas colas a las puertas de los centros de salud y esperas de semanas para conseguir una cita con el médico, profesionales sanitarios sobrecargados y exhaustos y un rastreo de contagios que no funciona". "Ni se sabe cuánto personal está realizando esta labor, pero no son los 8.000 rastreadores que anunció Moreno", ha asegurado.

"SALUD RESPONDE NO RESPONDE"

El portavoz socialista ha calificado de "verdadera tragedia" que Salud Responde "no responda y que, cuando lo hace, sea para dar una cita a 15 días", y también que "hacerse una PCR en la sanidad pública es casi misión imposible y, quienes se la hacen, tienen esperar siete días para la toma de muestras y otros diez días para los resultados".

"Todo indica que la saturación de la Atención Primaria se va a convertir en colapso en los hospitales", ha apuntado Sánchez Haro, considerando que los planes 3.000 y 4.500 de la Junta son "señuelos propagandísticos" y alertando de que "no hay información clara de la carga adicional que soportan los centros hospitalarios andaluces por Covid ni datos sobre la situación actual de camas ni plazas UCI ni sobre las listas de espera quirúrgicas, las consultas externas o las pruebas diagnósticas".

Ha recordado que hay 34 municipios andaluces por encima de la tasa de incidencia del virus que el Ministerio de Sanidad plantea como máximo para restringir la movilidad y ha añadido que el inicio de curso "está siendo más que difícil", retando al consejero de Educación, Javier Imbroda, a "preguntar a las familias y profesionales afectados" por el cierre de centros y de aulas debido a contagios y confinamientos para confirmar que "la vuelta al cole está siendo un caos".

Ante este "panorama abrumador" en Andalucía, Sánchez Haro ha tachado de "incongruente y lamentable" que Moreno pretenda a estas alturas "atajar el avance de la pandemia con nuevas decisiones que apuntan a restricciones de movilidad" y tras rechazar una y otra vez propuestas socialistas que recogen las demandas de entidades, colectivos y ciudadanía en general para que se fortalezca el sistema sanitario como mejor respuesta para combatir el virus.

Se ha referido, así, a la negativa de PP-a y Cs, con el apoyo de Vox, en el último Pleno a incrementar en un 30 por ciento las plantillas en Atención Primaria con contratos de un año y también al bloqueo a la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores en esta crisis "para detectar los errores cometidos y que no se vuelvan a repetir".

El portavoz adjunto ha reclamado que el Gobierno de la Junta "ejecute ya" la apertura de todos los centros de salud que sí salió adelante en el Parlamento autonómico, a propuesta socialista.

Tras reiterar que cualquier nueva decisión de la Junta tiene que ir acompañada por el fortalecimiento inmediato del sistema sanitario público, ha reivindicado desde el PSOE-A más médicos y enfermeros en la Atención Primaria, más rastreadores, más pruebas PCR, más equipos de protección, más medios humanos y materiales en los hospitales, más garantías de atención médica y sanitaria en las residencias de mayores y discapacidad, y más docentes en la enseñanza pública para bajar la ratio de escolares por aula para incrementar así la seguridad de la comunidad educativa.

"INACEPTABLE" SILENCIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN ALMERÍA

De otro lado, Sobre los informes conocidos esta semana de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la presunta financiación ilegal del PP-A en Almería e irregularidades en las adjudicaciones de obras de los ayuntamientos de Roquetas de Mar y La Mojonera durante más de una década, Rodrigo Sánchez Haro ha vuelto a exigir a Moreno que explique "si era conocedor de la presunta financiación ilegal del PP y que destituya de todos sus cargos a Gabriel Amat".

Según el portavoz adjunto socialista, "es inaceptable que Moreno esté callado" sobre este nuevo caso de corrupción en las filas de su partido y es "intolerable que se intente también silenciar el asunto en sus comparecencias públicas, en los medios de comunicación públicos y hasta en el Parlamento, donde los grupos de gobierno y Vox nos impiden preguntar en la Cámara sobre la trama corrupta investigada en el PP de Almería y sobre la imputación de un alto cargo que sigue siéndolo, José Cara, presidente de Ifapa".

"Se nos ha impedido con la complicidad de Cs, de Juan Marín, el consejero de Regeneración Democrática, un departamento de postureo e inútil", ha recalcado, cuestionando si el presidente de la Junta "no va a hacer nada para 'limpiar' la Junta de altos cargos investigados por la Justicia". "La hipocresía de Moreno, del PP-A y de Cs es inagotable, y no nos vamos a cansar de exigir explicaciones y responsabilidades al presidente", ha concluido Sánchez Haro.