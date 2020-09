Moreno pide facilitar la colaboración privada en reconstrucción de Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido hoy la colaboración privada en la "reconstrucción" de Andalucía y, por ello, ha emplazado al Gobierno a hacer cambios en la ley de contratos del sector público para "multiplicar hasta por cuatro" las inversiones fruto de dicha cooperación.



En respuesta a una pregunta en el Pleno del Parlamento de Ciudadanos sobre las medidas para la recuperación económica de Andalucía, Moreno ha recordado que la consejería de Hacienda ha remitido dos cartas al Ministerio solicitando cambios relativos a las rentabilidades de la inversión recogidas en la normativa del Gobierno y que, según la Junta, desincentivan la financiación de proyectos con la fórmula de la colaboración público-privada.



Si se atienden los planteamientos de Andalucía relativos a la desindexación de la ley de contratos del sector público las inversiones se multiplicarían hasta por cuatro, ha asegurado el presidente de la Junta, quien ha recordado que Andalucía, igual que España, está en recesión técnica al llevar dos trimestre consecutivos de caída del PIB por el impacto del coronavirus.





Ha hecho hincapié en que es importante la colaboración del sector privado en la "reconstrucción" de Andalucía y ha abogado por dejar atrás "prejuicios ideológicos que no tiene sentido", al tiempo que ha considerado también necesaria la colaboración de todas las administraciones y de todos los grupos políticos.En este sentido, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha reclamado a los grupos de la oposición que "no boicoteen" el plan Andalucía en marcha de la Junta, que movilizará más de 3.500 millones en inversiones para hacer frente al impacto socio-económico de la pandemia, y les ha pedido que "no se conviertan en aliados y cómplices del virus generando más conflictos".Ha puesto como ejemplo de unidad frente a la pandemia del coronavirus a los colectivos sanitarios y educativos y, por ello, ha reclamado a los grupos de la oposición en el Parlamento "trabajar juntos y unidos y cuando pase la pandemia cada uno que vuelva a la trinchera".Romero ha elogiado la reacción de la sociedad ante "accidente histórico" del coronavirus con unidad y solidaridad y "sin mirar ni el DNI, ni el color de la piel... sino de ayudar y punto" y, sin embargo, ha lamentado que "la clase política no ha estado a la altura", por lo que ha manifestado que es el momento de "dejar de boicotear" todas las iniciativas de la Junta y "salvar" el plan Andalucía en marcha."No se pueden oponer a más de 1.500 actuaciones, como el tercer hospital de Málaga, la Ciudad de la Justicia de Sevilla y la de Jaén, a la ampliación del metro de Granada, al funcionamiento del tranvía de la Bahía de Cádiz... y a la construcción de decenas de centros de salud", ha apostillado el portavoz de Ciudadanos.