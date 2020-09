Moreno pedirá a TSJA una fiscalía especifica contra la ocupación de viviendas

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha confirmado este jueves que su gobierno está preparando una respuesta "integral" contra la ocupación de viviendas, entre ellas pedir a la Fiscalía que una figura específica se dedique a este problema, que ha registrado en Andalucía un total 1.183 casos.



Moreno, en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento, ha respondido de esta forma al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien que le ha recordado que uno de los puntos del acuerdo entre ambas partes recoge medidas para hacer "frente a los okupas".



Según los datos del Ministerio del Interior aportados por el presidente, la ocupación ilegal de viviendas ha registrado un incremento del 5 por ciento en el primer semestre de 2020, alcanzando una cifra de 1.183 casos en la comunidad.





Al margen del impacto que tiene sobre los ciudadanos que ven ocupadas sus viviendas, Moreno se ha referido al efecto negativo de las ocupaciones en las segundas residencias de los turistas que provocan en algunos países "inseguridad jurídica"."Se han constituido mafias que ordenan ocupar, alquilan e incluso vendes las viviendas usurpadas, mafias que ha crecido de manera exponencial por toda España", ha esgrimido.Para hace frente al problema, el Gobierno andaluz prepara una guía para resolver dudas y orientar legalmente a los afectados que estará ultimada en octubre y creará un grupo de trabajo entre las consejerías de Justicia, Interior y Fomento para avanzar "dentro" de las competencias de la Junta, ha explicado.También considera necesario el presidente que dentro de la Fiscalía se cree una figura específica que se encargue de la ocupación de viviendas, petición que trasladará mañana al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.No obstante, Moreno sostiene que la urgente es que actué el Gobierno de España desde sus competencias, que dote a las comunidades de más recursos como más plantilla para la Unidad de Policía Adscrita y modificar la normativa estatal en el ámbito penal y civil."Se requiere una actuación integral, no de manera separada, como elaborar un plan antiocupación de viviendas para todo el país. Estamos ante un problema que alarma a toda sociedad y vamos a cumplir los acuerdos suscritos con Vox", ha indicado el presidente.Alejandro Hernández, portavoz de Vox, ha comparado a los que ocupan viviendas y a los que "como la izquierda la justifica", con "bandoleros que se apropian de los ajeno", y ha instado al presidente a cumplir con uno de los puntos del acuerdo presupuestario suscrito entre su partido la Junta.En concreto, se ha referido al que solicita ayudas para los afectados por la ocupación de vivienda que recoge un programa de apoyo y asesoramiento jurídico."La oficina que recoge ese punto del acuerdo sigue sin estar abierta", ha advertido el portavoz, que se ha admitido que algunos puntos del acuerdo del acuerdo se van cumpliendo, si bien ha precisado que otros se "quedan en el enunciado".Además, ha aludido a las "peligrosas" declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, por "jactarse de que no hace concesiones a Vox"."Yo le podría decir que si quieren aprobar presupuestos, frenar comisiones de investigación o aprobar decretos tiene que cesar a la consejera, pero no lo haré", ha ironizado.