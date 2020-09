Impugnan concursos de rutas escolares licitados por Junta por irregularidades

La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra), ha impugnado los concursos públicos que, sobre rutas de transporte escolar, ha licitado la consejería de Educación de la Junta de Andalucía en todas las provincias de Andalucía, al entender que presentan "numerosas irregularidades".



Fedintra, a través de un comunicado, ha precisado que la licitación lanzada por la administración se ha hecho "sin escuchar ninguna de las peticiones ni tener la más mínima sensibilidad con la agobiante situación de un sector paralizado".



Asimismo, han precisado que ven "argumentos jurídicos para impugnar la licitación y, por tanto, paralizar el proceso, por numerosas irregularidades técnicas y administrativas".





"La situación es tan ilógica que además de no escuchar ninguna de las peticiones del sector, se ha hecho con tanta premura que se han cometido numerosas irregularidades técnicas y administrativas que pueden dar lugar a la paralización total del proceso. De nuevo, recursos y tiempo perdido para todos", ha dicho Antonio Vázquez, presidente de la federación.Para las empresas de transporte, esta licitación y concurso supone "un enorme perjuicio que pone en peligro la continuidad de gran parte del sector del transporte de viajeros por carretera en Andalucía; además de poner en grave riesgo la calidad en los servicios que en tan alto nivel están manteniendo los profesionales en los últimos años"."Hemos iniciado el procedimiento de impugnación en toda Andalucía, y no descansaremos hasta que se paralice el proceso; la Consejería de Educación, nos ha abandonado a nuestra suerte, no ha querido dialogar con el sector y nos ha dado la espalda". ha señalado, añadiendo que "este concurso perjudica a los que de verdad generamos riqueza en Andalucía, que somos las pequeñas y medianas empresas, y en mitad de esta grave situación económica, no busca soluciones para este sector, sino que fomenta nuestra desaparición, y esto no lo vamos a consentir".Los actuales contratos podrían haber sido prorrogados hasta junio de 2021, amparados en las normas de urgencia aprobadas a nivel autonómico y nacional por el Estado de Alarma y la crisis sanitaria.En la Comunidad Andaluza son más de 450 empresas las que se dedican al transporte escolar, dan empleo a 11.000 trabajadores, con unas 1.500 rutas escolares, y que desplazan a más de 75.000 alumnos cada día, y que si la Consejería de Educación no prorroga los actuales contratos, se van a ver duramente afectados.