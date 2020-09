Justicia licita un servicio de cita previa a través de Internet para 24 registro

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta ha sacado a licitación la contratación de un sistema de información y gestión que permita la solicitud de citas previas a través de Internet para 24 registros civiles de Andalucía.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el objetivo es "evitar las aglomeraciones que se producen en aquellos servicios en los que la demanda es mayor, mejorando así la atención al ciudadano". El presupuesto del contrato es de 305.098,62 euros por dos años, según ha detallado.

Con este servicio, "pretende disponer de un sistema que automatice la gestión de esperas en los registros civiles; monotorizar en tiempo real los servicios que se ofrecen desde los mismos para poder mejorar su organización y los tiempos de espera; ofrecer a los ciudadanos información sobre la atención al público, como a qué puesto acudir o en qué momento; y ampliar la oferta de servicios digitales ofrecidos para que se pueda solicitar la cita previa a través de Internet".

El director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, ha detallado que se quiere "acabar con una situación que vienen arrastrando los registros civiles desde hace años". "En aquellos con más demanda vemos a diario colas porque la gran mayoría no cuenta ni siquiera con un sistema de gestión de turnos, ni facilitan información al ciudadano", ha explicado.

"Era uno de los objetivos que nos marcamos en la Consejería cuando llegamos al Gobierno, porque creemos que es necesario modernizar y ofrecer un servicio ágil a los ciudadanos", ha agregado.

Así se podrá conseguir cita previa desde casa, a través de Internet, pero también disponer de un servicio de turnos en el propio registro que permitirá gestionar el flujo de personas que acudan en función del trámite que necesiten. "Es decir, el público será derivado a la ventanilla en la que la recibirá la atención de forma clara mediante pantallas", ha precisado la Consejería.

Este contrato incluye inicialmente la gestión de este sistema de cita previa en 24 registros de Andalucía. Así, se instalará en Almería, El Ejido y Roquetas de Mar, en Cádiz, en Algeciras, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción y El Puerto de Santa María; en Córdoba, Granada, Motril y Santa Fe, o en Huelva, Ayamonte, Jaén, Málaga, Estepona, Fuengirola, Marbella, Torremolinos y Vélez-Málaga, y en Sevilla y Dos Hermanas.

La implantación de este nuevo servicio contempla una prueba piloto en algunos de los registros detallados. Según establece el pliego de condiciones técnicas, para ello en el lugar elegido debe funcionar el sistema al completo y deberá estar operativo como máximo al mes del inicio del contrato y deberá estar al menos diez días operativo, para "comprobar la operatividad y correcto funcionamiento de todos el equipamiento".

"En definitiva, vamos a mejorar el servicio al ciudadano, a dar un impulso a la atención al público. Nos hemos encontrado una situación que no era de recibo y que el Gobierno anterior no solucionó, más allá de instaurar una gestión de turnos en algunos registros, que no es suficiente", ha añadido Reyes. "Nuestro compromiso es mejorar y modernizar la Justicia, y creo que este es un paso importante porque además beneficia a todos los ciudadanos, porque todos hemos tenido alguna vez que acudir al Registro Civil".

Las empresas interesadas en el contrato disponen hasta el 7 de octubre para presentar sus ofertas.