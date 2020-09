Andalucía lidera los destinos de viajeros residentes en España en agosto

La comunidad andaluza ha liderado en agosto los destinos principales elegidos por los viajeros residentes en España, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con un descenso respecto al año anterior del 33,2 %, del 19,8 % y del 45,9 % respectivamente.



La Encuesta de Coyuntura Hotelera que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que en volumen de noches consumidas, Andalucía, Cataluña y Baleares son los destinos principales. Todas ellas registran caídas interanuales en el número de pernoctaciones, del 53 %, del 68,9 % y del 80,2 %, respectivamente.



Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 64,3 % en agosto respecto al mismo mes de 2019, desde casi 47 millones a 16,8 millones, por el efecto de la pandemia, pero la caída es algo menor que la de julio, cuando el descenso fue del 73,4 %.





El mes más potente para el turismo en España se sostuvo sobre todo por los viajeros residentes y los hoteleros bajaron los precios un 9,6 % sobre un año antes, e incluso sobre el mes de julio.El número de viajeros que consumieron noches de hotel en este agosto pasado se situó en 5,8 millones, menos de la mitad que hace un año, pero algo por encima de los 4,3 millones de julio.Del total, 4,6 millones de viajeros eran residentes, que consumieron 12 millones de noches (-34,1 %), y los no residentes apenas sumaron 1,2 millones y 4,7 millones de noches (-83,4 %).En los ocho primeros meses de 2020 se han producido 72,4 millones de pernoctaciones, un 69,8 % menos que en el mismo período de 2019.En agosto mejoró algo el número de establecimientos abiertos, de los 12.068 de julio a 13.008, aunque aún son un 23,2 % menos que los que prestaban servicio un año antes. La estancia media bajó un 21,1 %, hasta 2,9 noches.Las comunidades con mejores resultados en ocupación hotelera se sitúan en el norte del país: Cantabria, con un 70,6 %, y Asturias, con un 68,2 %. En concreto, los hoteles de Colunga y Ribadesella (Asturias), Suances (Cantabria) y Broto (Huesca) son los puntos turísticos que registran ocupaciones más altas, por encima del 80 %.El principal destino para los no residentes fue Baleares, con un 29,7 % del total de pernoctaciones, aunque la caída sobre el año anterior fue del 85,6 %. Los siguientes destinos de los no residentes fueron Canarias (con el 21,6 % del total de pernoctaciones y un descenso del 79,9 %) y Cataluña (con el 16 % del total y una disminución del 88,1 %).En agosto se cubrieron el 44,2 % de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 42,5 %. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se reduce un 39,5 % y se sitúa en el 47 %.Los viajeros procedentes de Francia y Alemania concentran el 24,3 % y el 20,1 %, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en agosto. El mercado francés presenta una caída anual del 67 % y el alemán, del 79,4 %.Las pernoctaciones de los procedentes del Reino Unido, Países Bajos e Italia (los siguientes mercados emisores) registran descensos del 94,5 %, 73,7 % y 85 %, respectivamente.La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) computó una caída del 9,6 % en agosto, lo que supone 11,8 puntos por debajo de la registrada hace un año, y 1,4 puntos menos que la de julio. La mayor bajada de precios se produce en los establecimientos de cuatro estrellas de oro (-11 %).La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR, en inglés) es de 96,8 euros en agosto, lo que supone un descenso del 11,5 % respecto al mismo mes de 2019.Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR, en inglés), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanza los 44 euros, con una bajada del 49,3 %.