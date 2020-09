Marín pide criterios comunes y corredores seguros para reactivar turismo UE

El vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, pidió este miércoles que los países de la Unión Europea (UE) establezcan criterios comunes para fijar las restricciones a los viajes y el establecimiento de "corredores seguros" para reactivar el sector.



"Necesitamos unos criterios claros a la hora de la movilidad entre países. Necesitamos que se analice la situación de cada país" antes de aplicar restricciones y favorecer "corredores seguros que nos permitan viajar de un lugar a otro", dijo Marín.



Durante su intervención por videoconferencia en un debate de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, el vicepresidente andaluz también reclamó "un criterio único sobre la imposición de cuarentenas".





La Comisión Europea ha recomendado armonizar criterios entre los países de la UE para evitar cierre de fronteras sin coordinación, pero las capitales aún no se han puesto de acuerdo para crear un código único de colores para las distintas zonas de riesgo.El vicepresidente de la Junta de Andalucía celebró que esa comunidad autónoma española con una población de 8,6 millones de personas, donde el turismo representa el 13 % del PIB y del empleo, con 400.000 puestos de trabajo, haya podido "salvar la temporada" de verano.Andalucía ha superado en más de 10 puntos los datos del sector en España y en el arco Mediterráneo para alcanzar un 55 % de ocupación media, dijo Marín.No obstante, el vicepresidente de la Junta señaló que las proyecciones turísticas para Andalucía son "lamentablemente muy malas, terroríficas", con una estimación de 64.000 millones de euros de pérdidas en toda España en el sector.En ese sentido, Marín se mostró convencido de que la tecnología debe tener "un papel básico" en la reactivación y reclamó la implicación del conjunto de la Unión Europea para ayudar a un sector que representa en torno al 10 % del PIB comunitario."Es importante que Europa esté con nosotros. Necesitamos más a Europa, pero no sólo Andalucía, sino todos los Estados miembros", agregó el vicepresidente andaluz en su intervención en el debate parlamentario sobre situación del sector europeo del turismo tras la crisis de la COVID-19.En el mismo participó la directora de la Comisión Regional de Europa de la Organización Mundial del Turismo, Alessandra Priante, quien señaló que el sector se enfrenta a una pérdida de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en 2020 en todo el mundo y apostó por reactivar la industria vacacional a través de la "sostenibilidad e innovación".En representación de la asociación sectorial Comisión Europea de Viajes, Teodora Marinska lamentó la falta de coordinación en las restricciones a los viajes y la pérdida de confianza de los consumidores, y pidió que "reine la claridad en Europa sobre quién y a dónde puede viajar".Por su parte, la vicepresidenta de la Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, Lola Uña Cárdenas, indicó que en Europa hay 18 millones de empleos turísticos en peligro y llamó a no "limitar el viaje a todo un país si sólo una región está afectada"."Lo que pedimos es reemplazar las cuarentenas por un sistema de trazado y seguimiento", dijo Uña antes de que la coordinadora de la Red de Regiones Europeas para un Turismo Competitivo y Sostenible, Cristina Núñez Cuesta, pidiera "una especie de 'plan Marshall' para el turismo".