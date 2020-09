PSOE-A se reunirá el lunes con Bravo para el Presupuesto del 2021

El PSOE-A ha anunciado que tiene previsto reunirse el próximo lunes con el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, con el objetivo de abordar el Presupuesto autonómico para el 2021, si bien ha reclamado al Ejecutivo andaluz que no hagan "trampas al solitario".

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha recordado que la líder de su formación, Susana Díaz, "permanentemente" ha ofrecido participar en la elaboración de las cuentas porque son conscientes de la importancia que tienen por la situación que atraviesa la comunidad por la pandemia de Covid-19.

No obstante, ha lamentado que tras el ofrecimiento "leal y sincero" del PSOE-A, "encontramos que el PP-A nos manda una carta para reunirnos, no es razonable que nos responda el grupo 'popular' y no el consejero". "Si vamos de frente, el Gobierno andaluz y el PP-A no puede hacernos trampa", ha apostillado.

Así las cosas, Jiménez Barrios ha desvelado que este lunes Bravo llamó al portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, para reunirse y éste "aceptó inmediatamente" participar en un encuentro el próximo lunes, todo "con voluntad de diálogo, conscientes de la importancia de este Presupuesto por las consecuencia económicas, sociales y que sobre el empleo va a tener la pandemia".

"Queremos apoyar el Presupuesto con lealtad, desde nuestra experiencia, pero que no nos hagan trampa al solitario", ha insistido el dirigente socialista, quien cree que "hacer trampas es haber mandado una carta desde el PP-A" y no desde la Consejería de Hacienda, para responder al ofrecimiento del PSOE-A para negociar las cuentas.

Entre otros asuntos, Jiménez Barrios defiende que las cuentas para el próximo año deben replantar la planta hospitalaria en su conjunto en Andalucía pues, además de que es una oportunidad extraordinaria para hacerlo a cuenta de los fondos que va a recibir de la UE y del Gobierno central, "la pandemia lo exige".

Con todo, ha rechazado "trucos de política de salón corta" y ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a telefonear a Susana Díaz "para consensuar medidas importantes para Andalucía".

"El PSOE-A está dispuesto pero hay que empezar con esa interlocución y la información presupuestaria necesaria para tomar las decisiones oportunas", ha abundado el socialista, que también ha censurado que este Ejecutivo "siempre está en la propaganda y es hiperbólico".

Ahora, Jiménez Barrios cree que el Gobiernos de Moreno "tiene oportunidad de retratarse", destacando que el PSOE-A "siempre hace propuestas de diálogo con lealtad y sinceridad".