La Junta destinará 9 millones a ayudar a ocio nocturno e infantil y al alquiler

El Consejo de Gobierno aprobará mañana martes dos millones de ayudas para los sectores del ocio infantil y el nocturno y otros siete millones para ayudas a los autónomos, según ha adelantado hoy el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.



El consejero ha anunciado este nuevo paquete de ayudas durante un desayuno organizado por el periódico Ideal de Granada en el que ha apostado por afrontar las situaciones "difíciles y urgentes" del escenario pandémico sin tacticismo ni ideologías políticas y buscando resultar útiles para los ciudadanos.



El consejero ha recordado que la Junta ya aprobó el "Plan Andalucía" para incrementar la inversión y presentar "un tren" al que todos puedan subirse, una iniciativa que busca "sin ningún complejo" trabajar en la colaboración público-privada.





Bendodo ha adelantado que Andalucía será mañana la primera comunidad autónoma en aprobar ayudas para el ocio nocturno y el infantil, dos sectores que hasta ahora no habían recibido ningún paquete adaptado a sus necesidades pese a ser uno de los afectados desde el principio."Hemos atendido a todos en mayor o menor medida pero se nos escapaban dos, precisamente los más afectados, el ocio infantil y el nocturno", ha resumido.El ocio infantil, con instalaciones como los parques de bolas que no han llegado a reabrir tras el final del estado de alarma, y el nocturno, contarán con un presupuesto de dos millones.El Consejo de Gobierno sumará también otros siete millones para ayudar a los autónomos, dos medidas con las que el consejero cree que completa la atención a todos los sectores."La prioridad ahora es la sanitaria, pero también hay que evitar que se convierta en una crisis económica y social", ha considerado el consejero, que ha apostado por salvar a las empresas como generadoras de empleo y ha exigido al Gobierno central que prorrogue los ERTE hasta el 1 de abril, fecha en la que podría estar lista la vacuna para el coronavirus.También le ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los mismos criterios que apoyó en el reparto de los fondos europeos -población, tasa de desempleo y Producto Interior Bruto- los utilice para repartir ese dinero entre las comunidades autónomas frente a la valoración de proyectos.Bendodo ha pedido además que se relaje la regla del déficit y el Gobierno permita a Andalucía el mismo 2,6 que habría concedido al País Vasco, un porcentaje que permitiría invertir 3.000 y no 300 millones en sanidad y educación."Hay que valorar hasta qué punto se va a amortiguar la caída de ingresos en las comunidades pero este gobierno lleva en su ADN la bajada de impuestos", ha adelantado Bendodo, que ha dicho que la Junta pretende seguir su senda de reducir la presión fiscal como modelo para reactivar el consumo y la economía.