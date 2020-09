Acusan a IU y Podemos de "emponzoñar" el proyecto de Adelante Andalucía

El diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina ha acusado este lunes a IU y Podemos Andalucía de "emponzoñar" el proyecto político original de esta confluencia de partidos y ha criticado los "duros ataques" a Anticapitalistas, el partido que lidera en la comunidad Teresa Rodríguez.



Molina, portavoz en Empleo del grupo de Adelante, sin afiliación a ninguno de los partidos de la confluencia y próximo a las tesis de Teresa Rodríguez, ha replicado de esta forma al manifiesto firmado por unos ochocientos cargos públicos de candidaturas de Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Podemos Andalucía.



En el mismo llaman a la unidad y reclaman "participación democrática" frente a las "prácticas antidemocráticas ejercidas por una minoría" de la coalición en referencia a Rodríguez y a los Anticapitalistas, entre ellas la "apropiación" de la marca electoral y de las redes sociales, y la publicación de declaraciones políticas "sin consenso" entre las formaciones.





Nacho Molina ha declarado a los periodistas que el manifiesto es una "falta de respeto" a todos los que han apostado con "mucho corazón e ilusión" por Adelante Andalucía, de cuyos principios ha indicado que responden a la "independencia" política y a la defensa de Andalucía."Si otros compañeros quieren construir una alternativa que dependa de una organización matriz con sede en Madrid lo respecto, pero no pueden intentar desviar el proyecto de esta manera poco elegante", ha sostenido.El parlamentario ha criticado que el manifiesto "no habla de unidad sino que ataca duramente y sin motivo" a Anticapitalistas para "justificar la deriva" política de Adelante."Muchos seguimos apostando por el proyecto y quienes quieren dejarlo están en su derecho, pero lo que no pueden hacer es emponzoñarlo con posturas beligerantes y argumentos que no son políticos", ha denunciado Molina.