Marín defiende los cambios en el Gobierno y no descarta que haya más

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha defendido los cambios de competencias en el Gobierno y no ha descartado que se puedan producir más en el futuro. “Han sido unos primeros cambios y probablemente no serán los últimos”, ha dicho durante su intervención en sede parlamentaria. Sin embargo, PSOE y Adelante Andalucía le han achacado que “un partido (Ciudadanos) del Gobierno pierde capacidad en favor de otro (PP)” y que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, es el “ganador” de esta remodelación.

Ante esas críticas de la oposición, Marín ha indicado que “en un gobierno de coalición ganan todos porque es un solo gobierno. Si alguien entiende que esto es una tarta a repartir no ha entendido nada. Son conceptos completamente distintos”, ha explicado.

El vicepresidente ha hecho hincapié en que no le preocupa si hay un mayor número de consejerías o no y que se harán cambios siempre que sea necesario. “Hay mucho margen de mejora”, ha insistido Marín, quien no descarta que se produzcan movimientos en el futuro.

Mientras tanto, el diputado socialista Javier Fernández ha indicado que los cambios “han supuesto una victoria pírrica para quien se considere ganador” porque Bendodo es el “claro ganador” no solo por “las nuevas competencias adquiridas sino por lo que ha sabido quitarle a Ciudadanos”.

Además, ha lamentado que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, “pierda competencias” y que Ciudadanos “sabrá lo que hace cuando deja de gestionar los fondos europeos”.

También, el diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha criticado que con el asunto de la remodelación ha habido “más ruido que nueces”.

Y es que el Consejo de Gobierno aprobó hace tres semanas una serie de traspasos de competencias. La consejera de Igualdad perdió las áreas de juventud (ahora de la Consejería de Empleo), violencia de género, políticas migratorias (ahora en Justicia) y de las residencias sociosanitarias (ahora de Salud). La gestión de fondos pasó a Hacienda, que cedió a Economía las competencias en industria y minas.

También, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asume las políticas de medio ambiente y sostenibilidad.