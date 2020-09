Díaz denuncia que "el sistema ha colapsado y 'Salud Responde' no responde"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha denunciado que el sistema sanitario público andaluz "ha colapsado y 'Salud Responde' no responde" y que el nuevo plan de Atención Primaria de la Junta prevé que el 70 % de las consultas médicas se atiendan por teléfono.



En declaraciones a los periodistas, Díaz ha calificado de "colapso" la situación sanitaria y de "odisea" la que los andaluces han de pasar para conseguir una cita médica, todo lo cual sucede después de que las autoridades sanitarias hayan reconocido que no se cubrieron las sustituciones de verano en plena pandemia.



"El personas sanitario se ha entregado y está exhausto", una situación que ha calificado de "falta de respeto para lo que están viviendo los andaluces porque al no atender la atención primaria se está aumentando la presión sobre los hospitales.





"El colapso de la atención primaria solo tiene un solución, más medios y más profesionales", ha asegurado para contrastar con anunciado cierre en Almería "para ahorrarse el alquiler" del hospital de la Cruz Roja.Díaz ha dicho que si el presidente andaluz o sus consejeros "se dieran una vuelta por un centro de salud comprobarían el calvario que están pasando los andaluces; algo intolerable" y, al referirse al comienzo del curso escolar, se ha referido al Gobierno andaluz como "un pollo sin cabeza" porque "nadie está al mando".Según Díaz, Andalucía lidera el número de colegios con problemas, con cincuenta de ellos con incidencias y diez cerrados, mientras que en algún instituto hay aulas con 38 alumnos, o sea que tienen más que en marzo antes de la pandemia.Mientras hay 1.400 escolares y docentes en aislamiento, Díaz ha lamentado que algunos docentes hayan conocido el resultado de sus pruebas PCR tras haberse incorporado a las clases por "la improvisación y la falta de rigor".Igualmente ha lamentado que en Andalucía se tarde ocho días en controlar una cadena de contagio cuando en otras partes se hace en tres días, y ha afirmado que "la economía debe convivir con la alerta sanitaria" pero que esto es difícil cuando se tardan siete días para hacerse una prueba de detección del covid-19 y otros siete en recibir el resultado, "catorce días en una sociedad como la nuestra no es de recibo".La líder del PSOE andaluz ha hecho estas declaraciones antes de asistir a una reunión del grupo de políticas de aguas de su partido, por lo que ha lamentado la orfandad absoluta respecto a las políticas de agua en Andalucía" por la "dejadez" del Gobierno andaluz que "no quiere entender la importancia de un valor estratégico vital; el agua es clave en el presente y el futuro inmediato de Andalucía, que es la despensa de Europa y compite en el sector agroalimentario en el primer nivel del mundo".