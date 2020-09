Moreno pide evitar reuniones innecesarias en segunda ola, también familiares

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este jueves que se eviten en esta segunda oleada las reuniones "siempre que se pueda", aunque sean familiares, ya que ha advertido de que en las aglomeraciones en las que se percibe "un entorno seguro" y hay relajación "siempre hay más posibilidades" de contagio.



Moreno, que ha visitado el Ayuntamiento y el Hospital de Osuna (Sevilla), ha rogado a los andaluces que "en la medida de las posibilidades" eviten acudir a esos acontecimientos "que a veces no son necesarios", especialmente durante esta segunda oleada.



Ha explicado que la Junta va a esperar a ver la evolución de la pandemia durante la segunda quincena de septiembre y si es necesario se tomarán "más decisiones", aunque ha recordado que las medidas siempre afectan a muchos sectores, por lo que tienen que ser "quirúrgicas, muy pensadas" y con la base del comité técnico.





Ha expuesto su "preocupación" por las cifras que se están produciendo, no solo en Andalucía sino en otras comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra, con una "explosión de contagios".El presidente ha destacado como dato positivo que la parte clínica de hospitalizaciones se está manteniendo "estable" en los últimos tres días, mientras que los contagios, que siguen subiendo, los ha ligado a que se están haciendo más pruebas PCR que nunca.Moreno ha garantizado que la Junta va a trabajar para evitar "el posible colapso" de la sanidad, para lo que ha puesto como ejemplo el plan elaborado para prevenir 3.000 ingresados o las obras en infraestructuras sanitarias que se están realizando.Ha insistido en que le preocupa que cada vez haya más casos y que en el conjunto del país los casos "se disparan", por lo que van a tomar todas las medidas que puedan, "siempre con mucho equilibrio y rigor, y siempre con el respaldo de los expertos".Respecto a la situación de las residencias, ha explicado que hay un protocolo "muy estricto" en el que "prácticamente no se deja entrar o salir a nadie" y ha señalado que la mayoría de residentes que ha dado positivo son asintomáticos, algo que no se detectaba en la primera oleada porque no se podían hacer tantas pruebas.La Junta está centrando su trabajo en los empleados, ya que han sido el origen de la mayoría de los contagios al llegar de vacaciones o tener contactos fuera, ya que ellos "entran y salen" de los centros residenciales.Ha indicado que la segunda oleada se está sufriendo "de una manera cada vez más intensa" y que la Junta sigue intentando anticiparse para que no le "atropelle", a la vez que ha detallado que la factura sanitaria asciende ya a 2.300 millones.Ante la segunda ola, ha valorado los trabajos de ampliación en el Hospital comarcal de la Merced de Osuna, que van "a una velocidad récord" y que espera que se puedan recepcionar a principios de octubre, para después equipar las nuevas instalaciones.Se creará un segundo circuito de urgencias y una sala de espera para familiares en UCI y en Observación, se pasará de 7 a 12 consultas médicas; de 2 a 4 de enfermería; de 10 a 16 camas de observación; y de 6 a 10 sillones de observación.