Junta ofrece 17 millones de euros en ayudas para adquirir vehículos eléctricos

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las Consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea, ha publicado este jueves la convocatoria de incentivos del Programa MOVES II, dotado con 17 millones de euros, y que incluye cuatro actuaciones para la mejora energética del transporte andaluz: adquisición de vehículos de energías alternativas (motos, cuatriciclos, turismos, autobuses, furgonetas y camiones), infraestructuras de recarga eléctrica, implantación de sistemas de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad sostenible.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la gestión de los incentivos de MOVES I, para esta convocatoria la Agencia ha mantenido como elemento diferencial andaluz el modelo de colaboración pública privada a través de empresas adheridas (encargadas, además de suministrar el bien o servicio objeto de la ayuda, de realizar todos los trámites relacionados con la solicitud, gestión y justificación de los incentivos en nombre de sus clientes), así como el diseño de un procedimiento 100% telemático.

Según informa la Junta en un comunicado, una de las principales novedades de este año para la actuación 1, adquisición directa o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting de vehículos más eficientes (híbridos enchufables -PHEV-, de autonomía extendida -REEV-, eléctricos puros, de pila de combustible -hidrógeno- o camiones de gas), es que el achatarramiento de un

vehículo matriculado en España antes del 1 de enero de 2013 será optativo, si bien los beneficiarios que opten por él recibirán mayor cuantía de incentivo.

Así, con un presupuesto total de 6 millones de euros, las ayudas oscilan entre 600 euros para cuadriciclos ligeros eléctricos puros y 15.000 euros para furgones o camiones N3 y autobuses o autocares M3 enchufables o de pila de combustible, situándose en 5.500 euros para turismos eléctricos con una

autonomía mayor de 90 kilómetros solicitados por particulares y entidades públicas, siempre que se aporte un vehículo para achatarrar. Si no, el incentivo será de 4.000 euros. Una pyme recibirá 4.000 euros si aporta vehículo para el achatarramiento (2.920 si no lo hace); y una gran empresa percibirá 3.000

euros en el primer caso y 2.190 euros si no deja un vehículo para achatarrar.

A esto se suma que los fabricantes o puntos de venta deben realizar un descuento mínimo de 1.000 euros para turismos y furgonetas. Los turismos (M1) no podrán superar el precio de 40.000 euros (53.000 euros en eléctricos puros de ocho plazas, para fines sociales), ni 10.000 euros para motocicletas. Asimismo, solamente para camiones y furgones, se contempla el Gas Licuado del Petróleo (GLP/Autogás), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) y bifuel gasolina-gas (sin necesidad de achatarramiento), con

incentivos que van desde los 3.600 euros a 13.500 euros para entidades públicas; de 2.250 a 13.500 euros para pymes; y de 1.800 euros a 13.500 euros para gran empresa.

El plazo para presentar solicitudes de ayudas para esta actuación comienza el próximo 21 de octubre; si bien, si se trata de un ciudadano particular, este puede haber comprado su vehículo desde el 18 de junio sin tener que esperar a la publicación de la convocatoria o a la apertura del plazo de presentación de

las ayudas. Para estos casos, igualmente, deben presentarse las correspondientes solicitudes de incentivo del vehículo previamente adquirido (siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en Real Decreto

569/2020 que le son de aplicación) a partir del 21 de octubre.

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Para la actuación 2, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (públicos y privados), con un presupuesto total de 8,6 millones de euros, las empresas recibirán una ayuda del 30% de la inversión que realicen. El resto (particulares y entidades locales), un 40%, con un límite de 100.000 euros por

destinatario. Los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos serán incentivables en la modalidad de adquisición directa. En el caso de comunidades de propietarios, también será subvencionable la preinstalación eléctrica para la recarga de vehículos.

Para la actuación 3, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, que podrán ser públicos o bien restringidos al ámbito de empresas o polígonos industriales, se subvencionará el 30% del coste subvencionable hasta 100.000 euros. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto total de 860.000 euros,

incluye el proyecto, obra civil, anclajes y bases del sistema, el coste de adquisición de las bicicletas y los gastos en software necesarios.

La actuación 4, dotada con 1,7 millones de euros, incorpora actuaciones de movilidad sostenible en el acceso a los centros de trabajo o de actividad, que pueden solicitar autónomos y empresas, con el objetivo de conseguir una mayor participación de los modos de transporte más eficientes. Esta medida incluye también actuaciones de adaptación de la movilidad a los nuevos requisitos exigidos tras la pandemia, que deberán llevarse a cabo en los núcleos urbanos y ser promovidas por entidades públicas, tales como la

adaptación de la ciudad para promover los desplazamientos individuales, una distribución urbana de mercancías más sostenible y el refuerzo del servicio de transporte público para volver a ganar la confianza de los usuarios.

Las ayudas para esta actuación oscilan entre el 40% para entidades con actividad comercial o mercantil y el 50% para el resto, con un máximo de 425.000 euros por beneficiario. El plazo para poder presentar solicitudes de ayuda para infraestructuras de recarga eléctrica, implantación de sistemas de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad sostenible al trabajo comienza el próximo 24 de noviembre.

ADHESIÓN DE EMPRESAS

Las empresas interesadas en adherirse al Programa MOVES II (concesionarios, instaladores, empresas de servicios energéticos, de renting) pueden presentar sus solicitudes a partir del 17 de octubre, quedando

automáticamente adheridas aquellas que ya figurasen en el MOVES I. Para facilitar al máximo posible la tramitación de las ayudas que realizarán estas empresas en nombre de sus clientes, la Agencia Andaluza de la Energía va a poner en marcha un programa de formación, previo a la apertura del plazo de presentación de solicitudes, para explicarles pormenorizadamente todas las condiciones del programa, incluyendo un caso práctico.

Según la Junta, el objetivo es reducir al máximo en número de incidencias que se puedan presentar, tanto en la documentación de solicitud como en la justificación de las ayudas, a fin de que los beneficiarios puedan cobrar los incentivos lo antes posible. Estas entidades, además, adelantarán 500 euros de subvención a sus clientes, descontándolos después del total de la factura. En caso de renting o leasing, el importe del incentivo lo adelantará la empresa arrendadora a través de la reducción de cuotas.