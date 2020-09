Susana Díaz: "Pedro Sánchez sabe que lo que me apasiona es estar en Andalucía"

La líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, insiste en que su futuro está en Andalucía y elude la posibilidad de dar un salto a Madrid. “Pedro Sánchez -secretario general del PSOE y presidente del Gobierno- sabe que en política estoy por pasión y que lo que me apasiona es estar con Andalucía. Mi compromiso es estar en mi tierra”, asegura.

Y es que en las últimas horas ha sonado su nombre como posible sustituta de Margarita Robles al frente del Ministerio de Defensa. “Claro que no”, confiesa. Una filtración que cree que viene de “la la cara rabiosa de la derecha”, aunque deja caer que también podría haber sido de “algunos” de su partido.

Declaraciones de Susana Díaz durante su participación en el primer programa de Acento Andaluz, que inicia su sexta temporada en 7TV Andalucía, con el periodista Fernando Pérez Monguió al frente.

Díaz sostiene que su “pasión e ilusión” es repetir como secretaria general del PSOE de Andalucía y “volver al Gobierno” de la Junta.

Cuestionada por el nombre de Felipe Sicilia, actual diputado por Jaén en el Congreso de los Diputados y posible candidato a la secretaría general del partido en Andalucía, la líder de los socialistas andaluces admite que es “un compañero muy válido”. “Quien me busque por Sicilia no me va a encontrar”, advierte.

El PSOE se enfrenta próximamente a un proceso de primarias a nivel nacional y posteriormente se celebrarán procesos de primarias regionales y provinciales. “Cuando lleguen momentos orgánicos que cada uno defienda lo que quiera”, sentencia.

Actualmente, hay 33 diputados socialistas en el Parlamento andaluz y Díaz incide en que “son un ejemplo”. “Estoy muy contenta con el grupo parlamentario porque lo está dando todo. Somos quien más iniciativas lleva”, dice.