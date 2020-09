Moreno anuncia una ronda de contactos la próxima semana para los presupuestos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que la próxima semana se iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para "dirimir objetivos y propuestas" de cara a la elaboración de los presupuestos andaluces para 2021 y "llegar al máximo consenso posible".



Moreno ha avanzado estos encuentros durante la sesión de control parlamentario al Gobierno en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, que ha anunciado el apoyo de su formación a las cuentas y que no van a poner "cordones sanitarios", por lo que ha animado a la Junta a "hablar tranquilamente con otros grupos".



El presidente andaluz ha mostrado su agradecimiento por esa oferta "de diálogo y acuerdo" y ha sostenido que "en este tiempo de zozobra es lo que demandan los ciudadanos".





"Ahora no es el momento de las grandes diferencias políticas, sino de concentrarse en salvaguardar los intereses de los ciudadanos, que necesitan más que nunca que la Administración y sus representantes no estén en el regate corto, en ser marrulleros, en el boicot, sino en sacar a Andalucía adelante", ha aseverado.Moreno ha ofrecido su "mano tendida" para "abrir las puertas al diálogo con todos" aunque pueda parecer "ingenuo" por su parte, ha reconocido, y ha argumentado que los andaluces "quieren algo más que la crítica, quieren un apoyo y que todo el mundo empuje en la misma dirección".Ha resaltado la importancia de contar con unas cuentas nuevas para el próximo año y no prorrogar las actuales para "atender al contexto de recesión económica durísima" provocada por la pandemia de la COVID-19 y "darle respuesta", algo en lo que se está trabajando "desde hace varias semanas".Ha avanzado que el objetivo fundamental de los presupuestos será "combatir la pandemia en el ámbito sanitario, mantener los servicios básicos al máximo nivel y dar prioridad a proyectos vinculados a la inversión productiva y la reactivación económica", todo ello "con el máximo rigor posible para que sean unas cuentas útiles"."Queremos un tercer presupuesto porque eso supone que hay estabilidad política y que mandamos un mensaje de que hay unas cuentas ordenadas y estamos preparados para salir de esta crisis", ha argumentado el presidente, que ha mostrado su deseo de "poder trabajar todos juntos con el máximo consenso posible".Por su parte el portavoz de Vox ha dicho que su grupo quiere "estar a la altura" y que la situación de crisis "exige sacrificios a todos"."Es el momento de negociar, de sentarse a hablar y buscar soluciones, y olvidarnos de determinados postulados y posiciones maximalistas, por mucho que creamos en ellas", ha sostenido Hernández, que ha recordado que muchos andaluces están "en una situación dramática".Ha recordado que ya la pasada semana avanzó a Moreno la intención de Vox de "seguir apostando por la estabilidad de su Gobierno" y le ha ofrecido su "colaboración" para salir de la crisis "desde hoy mismo", puesto que quieren "sumar y buscar soluciones".