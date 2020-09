Imbroda pide "sosiego" ante la "compleja" vuelta al colegio

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha apostado este miércoles por lanzar un mensaje de "sosiego" desde el Parlamento andaluz de cara a la "compleja" vuelta presencial de los alumnos a las aulas, así como por "contextualizar" las informaciones que desde los medios de comunicación se difundan sobre casos positivos de contagio de coronavirus que asume que se podrán dar en los colegios.

Además, ha querido dejar claro que "el 100% del personal de refuerzo y apoyo por el Covid-19 estará en los centros educativos andaluces para que el nuevo curso escolar comience con las máximas garantías tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como de seguridad".

Imbroda ha comparecido en el Pleno del Parlamento la víspera del inicio de curso, este jueves, 10 de septiembre, para 781.020 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 2.599 centros docentes de Andalucía.

El consejero ha comenzado pidiendo "reflexión" a Vox, así como solicitando al PSOE-A y Adelante Andalucía un debate "con seriedad y constructivo", porque "toda la sociedad andaluza está esperando que salga de este Parlamento un mensaje de tranquilidad y sosiego para una vuelta a las aulas compleja, excepcional", pero que él apuesta por que sea "presencial, segura, responsable y con la colaboración de todos".

Ha añadido que "no era fácil" tomar la determinación de "volver a abrir las aulas en septiembre", pero ha optado por esa decisión "en colaboración" con la comunidad educativa --con la que la Consejería ha mantenido "180 reuniones" desde que empezó el confinamiento para evitar la expansión del coronavirus, según ha destacado--, y de acuerdo con el Ministerio de Educación, así como conforme "a las directrices de seguridad que nos han ido marcando los expertos sanitarios".

Imbroda ha sentenciado que "abrir las aulas es un servicio esencial", porque "si no hay vuelta a las aulas se agrandan las desigualdades sociales", y "una sociedad sin sus colegios abiertos es una sociedad moribunda", según ha añadido el consejero antes de defender que "tenemos que aprender a convivir con este maldito virus, y el confinamiento es un triunfo" del Covid-19.

Ha remarcado que las escuelas infantiles ya han arrancado el curso y "están funcionando con normalidad", y en una semana se han registrado "cuatro positivos" entre los cientos de centros que hay en la comunidad. Por eso, ha pedido "contextualizar" en los medios de comunicación los datos de contagios, para incidir en poner de relieve el número de centros que funcionan con normalidad, superior a los que cierren por positivos.

AUMENTO DE PRESUPUESTO

Ha destacado que el nuevo año académico contará con el "presupuesto mayor de la historia de la Consejería", con más de 7.200 millones de euros, de los que más de 600 están destinados al Plan de Acción con el fin de reforzar la educación y poder hacer frente al coronavirus.

Este aumento presupuestario ha permitido la contratación de más de 8.000 profesionales de la enseñanza --6.400 docentes y 1.600 personas destinadas a la limpieza--, así como implementar todas las medidas de seguridad para que los colegios e institutos sean entornos seguros, según ha defendido Imbroda.

Además, ha destacado que este curso está marcado de nuevo por una bajada demográfica que se agudiza en Infantil y Primaria con unos 22.000 alumnos menos, y ha detallado que ya se han realizado "más de 103.000 test" de coronavirus entre docentes para el acceso a Infantil, Primaria y Secundaria de los que sólo 166 han dado resultado positivo.

PSOE-A PIDE "RESPONSABILIDAD Y SENTIDO COMÚN"

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Juan Pablo Durán ha pedido "responsabilidad, seguridad, garantía, colaboración y sentido común" para la vuelta al cole, y, desde la premisa de que "no existe el riesgo cero", que se pongan "todas las medidas que establecen las autoridades sanitarias para que haya el menor riesgo posible".

"Lo que no entiende la comunidad educativa es que no se haga exactamente eso" por parte de la Junta, según ha comentado el diputado socialista, quien ha insistido en reclamar al Gobierno andaluz una bajada de ratio en las aulas, así como que dote de "más personal sanitario y enfermero en los centros de salud" para atender a los centros escolares.

CRÍTICAS DE ADELANTE MIENTRAS VOX PIDE "RIGOR"

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por su parte, ha afeado al consejero que "llega tarde" en su comparecencia, y ha comenzado preguntándole por qué la comunidad educativa andaluza "no puede tener las mismas condiciones" que los parlamentarios autonómicos, teniendo en cuenta que en el Salón de Pleno "sí se ha bajado la ratio".

Ha advertido a Imbroda de que este miércoles hay en Andalucía "millones de familias que viven con miedo la vuelta al cole, cientos de miles de docentes preocupados porque afrontan el curso más complicado" de su trayectoria, y "millones de niños que van a volver a clase en una situación que no es segura", algo que ha reprochado a la Consejería, a cuyo titular ha subrayado que "los docentes y alumnos han demostrado este verano que son mucho mejores que sus gobernantes".

Por parte de Vox, el diputado Benito Morillo ha defendido que "el derecho a la educación es un pilar fundamental de las garantías recogidas en la Constitución", pero ha apostillado que "el problema viene" cuando existe "un sistema disfuncional" como el que, a su juicio, es el Estado autonómico, con "17 modelos distintos" de vuelta a clase, y mientras gobierna el Ejecutivo central "más incompetente de la Historia de España" y que "renuncia a ejercer sus funciones".

En esa línea, ha criticado que, pese a haber tenido "seis meses para establecer las medidas que garanticen la seguridad de nuestros hijos, a día de hoy no lo tenemos nada claro", no obstante lo cual desde Vox Andalucía no van a ser "cómplices de la alarma social interesada" que, en su opinión, alimentan algunos grupos, pero sí van a "exigir rigor y transparencia en las decisiones que se tomen".

PP-A Y CS DEFIENDEN LA LABOR DE LA CONSEJERÍA

Por su parte, entre los grupos que sustentan el Gobierno andaluz, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha reconocido la "situación de extraordinaria dificultad" con la que arranca el curso, y por eso ha dicho entender la "preocupación" de familias y docentes en una etapa "incierta" como la actual, marcada por una crisis sanitaria.

Ante ello, ha hecho hincapié en defender el "esfuerzo presupuestario muy grande" y las actuaciones adoptadas por la Junta, como la contratación de "6.400 nuevos profesores", la adopción de las "medidas de seguridad que han determinado las autoridades sanitarias", y "medidas de flexibilización para que los centros puedan adaptar los protocolos a la realidad", no obstante lo cual ha concedido que algunas medidas pueden "llegar tarde" pero porque "hasta la última semana de agosto el Gobierno de la nación no ha hecho sus deberes".

Por último, la diputada de Ciudadanos (Cs) María del Mar Sánchez ha realizado un llamamiento a favor de la búsqueda de los "consensos" que permitan que la administración autonómica "pueda desarrollar su trabajo lo mejor posible", y siendo "plenamente conscientes del enorme trabajo, la labor de coordinación y el esfuerzo" que, según ha defendido, ha desplegado la Consejería para preparar la vuelta a clase y para que Andalucía cuente este curso con la plantilla docente más amplia "de su historia".

Tras el turno de los grupos, el consejero de Educación ha cerrado el debate reprochando al PSOE-A "el ataque que le ha dado por la bajada de la ratio" en las aulas tras no adoptar esa medida en "casi 40 años de gobierno" en Andalucía, y que "compañeros socialistas en otras comunidades la consideran inviable, porque una cosa es hablarlo y otra hacerlo", según ha aseverado.