1.043 nuevos casos de Covid en Andalucía en las últimas 24 horas

Andalucía ha registrado en las últimas veinticuatro horas 1.043 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR (382 más que ayer), según datos de la Consejería de Salud.



La mayoría de estos nuevos positivos se han detectado en la provincia de Málaga, con 307, seguida de Almería con 193, Granada con 166, Sevilla con 151, Cádiz con 103, Jaén con 72, Córdoba con 37 y Huelva 14.



Al sumar ocho, el número total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Andalucía se eleva a 1.561 y el de curados a 19.627, 309 de ellos en el último día, mientras que el número total de casos por PCR se eleva a 37.124.





Las hospitalizaciones registradas se distribuyen en Almería (92 de las que 16 en UCI), Cádiz (104 con 17 en UCI), Córdoba (89 con 13 en UCI), Granada (78 de las que 15 en UCI), Huelva (tres, de las que uno en UCI), Jaén (31 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Málaga (222 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI) y Sevilla (131 con 16 en UCI).Relacionado con el brote declarado en la Residencia El Zapillo de Almería, no se han producido cambios en las últimas 24 horas, mientras que en la Residencia El Manantial de Terque (Almería) hay 43 casos confirmados (33 residentes y 10 trabajadores) y no hay modificaciones en los datos de la residencia de mayores Fardes de Benalúa (Granada), ni en los de la Residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla).En el brote de la residencia de Luque (Córdoba) tampoco hay cambios con respecto a ayer, como tampoco los hay en el de la residencia de discapacitados Prodicco de Coín (Málaga), ni en el de la residencia de personas con discapacidad Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe (Sevilla).Con respecto al brote en la residencia Centro Puerto Luz Resort de El Puerto de Santa María (Cádiz), sigue habiendo 127 casos confirmados y se ha producido un fallecimiento, y no hay cambios en el del Centro Afanas-Santa Beatriz de El Puerto de Santa María (Cádiz).Finalmente, en el brote en la residencia Vitalia Teatinos de Málaga hay 86 casos confirmados (69 residentes y 17 trabajadores) y se ha producido un fallecimiento.En los hospitales andaluces hay 750 pacientes ingresados por Covid-19, 52 más en 24 horas, de los que 117 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), siete más que el lunes.