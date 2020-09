Adelante pide a Imbroda "que se vaya" si "no sabe" preparar la vuelta al cole

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, José Ignacio García, ha reclamado este lunes al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "que se vaya" si "no sabe, no quiere o no puede" preparar la inminente vuelta presencial de los escolares a las aulas andaluzas, para la que actualmente desde la Junta no se han puesto "los medios necesarios" para que se efectúe "de forma segura".

Así lo ha trasladado el parlamentario de Adelante en una rueda de prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz) en la que ha definido como "clave" esta semana en la que se reanudan las clases presenciales en Andalucía tanto en el segundo ciclo de Infantil como en Primaria.

El portavoz de Adelante ha sostenido que las clases se retoman "en una situación de inseguridad" al hilo de la pandemia del coronavirus, porque, "desgraciadamente, después de cinco meses la Consejería de Educación no ha puesto los medios necesarios para volver a clase de forma segura".

José Ignacio García se ha preguntado "qué ha tenido que hacer" el consejero de Educación "y su equipo en estos cinco meses más importante" que preparar la 'vuelta al cole', y en esa línea ha tildado de "irresponsable" a Javier Imbroda, de quien ha criticado que "pretende que volvamos al colegio a coste cero, sin ninguna inversión relevante en materia de aumento de profesorado o infraestructuras".

El portavoz de Adelante ha denunciado además que por parte de la Junta se está contratando a "mucho menos" profesorado de refuerzo del que anunció el Gobierno andaluz, así como ha advertido de que los docentes contratados lo son "sólo hasta el 31 de diciembre", y ha afirmado que "no se ha hecho una apuesta por ver qué otras infraestructuras se pueden utilizar" para la vuelta a clase.

"UN DESASTRE"

En definitiva, "un desastre" de gestión, según ha resumido el portavoz de Adelante antes de sostener que Imbroda "entiende el sistema educativo como un aparcamiento de niños", y desde la confluencia creen, por el contrario, que el sistema educativo "es lo que más deberíamos cuidar como sociedad junto al sistema sanitario".

García ha criticado que Imbroda está "maltratando una y otra vez" a dicho sistema, y "además con una prepotencia insufrible", según ha apostillado antes de pedir que el consejero "se vaya y deje de maltratar a los docentes si no sabe, no quiere o no puede preparar la vuelta al cole".

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijera el pasado viernes tras la Conferencia de Presidentes que la Administración andaluza "estaba exhausta a nivel financiero, que no había dinero", cuando es "el mismo señor que hizo campaña hablando de la bajada masiva de impuestos", que en realidad lo ha sido "para el uno por ciento de la población", según ha apuntado.

El portavoz de Adelante ha añadido que tanto el anterior Gobierno andaluz socialista que contó con apoyo de Ciudadanos (Cs) en la pasada legislatura, como el actual Ejecutivo de coalición del PP-A y el partido naranja, "han llevado a cabo una bajada de impuestos a los que más tienen, a los más privilegiados de la sociedad".

"Una bajada de impuestos que nos ha hecho recaudar 2.000 millones menos de lo que esperábamos", según ha advertido el portavoz de Adelante, que ha lamentado que, así, "ahora no tenemos recursos para educación, para sanidad, para lo importante".

En esa línea, ha aseverado que "no se puede con una mano estar pidiendo más dinero, porque es que estamos exhaustos, pero con la otra bajarle los impuestos a los que más tienen", y ha insistido en que "eso son las políticas del PP", que "copió el PSOE en su momento", y también "las políticas de Ciudadanos", según ha zanjado el portavoz de Adelante.

Tras señalar que es "una política peligrosa para mantener los servicios públicos", el representante de Adelante ha concluido emplazando al presidente de la Junta a no hablar de que en la Administración están "exhaustos financieramente cuando lo que está haciendo es favores fiscales a sus amiguitos".