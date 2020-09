Faltan por llegar a los centros la mitad de docentes anunciados, según CSIF

Las comunidades autónomas han anunciado la contratación de 38.252 profesores para reforzar la situación creada en los centros educativos por la covid-19 pero hasta el momento solo se han empleado a 22.999, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).



Y si se quisiera cumplir la recomendación de la ratio de 15 alumnos por aula se necesitarían 39.113 profesores en total, ha especificado el responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.



Además, hasta el momento, el 53,4 % del refuerzo de plantillas ha obedecido a cubrir jubilaciones (17.529), ha destacado, tras recordar que el 33 % de los profesores tiene 55 años.





Falta de personal, ratios elevadas, problemas de espacios, dificultades organizativas en recreos, aulas, comedor, extraescolares, escasez de geles y mascarillas, instrucciones contradictorias son algunas de las quejas de CSIF ante el inicio del curso.Gutiérrez ha adelantado por ello que no descartan algún tipo de movilización "adecuada a los tiempos", aunque ya apoyan, por ejemplo, las protestas anunciadas en Galicia.CSIF es partidario de que se hagan test masivos a los docentes, con una buena organización para que no ocurra lo que en la comunidad madrileña, y ha recalcado que acudirá a los servicios de inspección y evaluación de riesgos laborales para "garantizar la seguridad en las aulas y la protección de los docentes con patologías vulnerables a la covid.Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, los docentes y las familias están sufriendo "abandono" desde las administraciones, tanto del Gobierno central como de los autonómicos.Gutiérrez ha puesto como ejemplo de quejas recientes el que no haya mascarillas adecuadas para alumnos con discapacidad auditiva y que no hayan llegado termómetros para la toma de temperatura.