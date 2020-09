Andalucía suma 680 casos nuevos y 6 fallecidos en el último día

Andalucía ha registrado en las últimas veinticuatro horas seis nuevos fallecidos y 680 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR, 350 casos menos que ayer, cuando por tercer día consecutivo se contaron más de mil contagios nuevos por esta prueba.



Según datos de la Consejería de Salud, la mayoría de estos nuevos positivos se han detectado en la provincia de Málaga, 153; seguida de la de Cádiz, con 114; Córdoba con 108; Sevilla 102; Almería 82; Jaén 63; Huelva 32; y Granada 26.



El número total de fallecimiento desde el inicio de la pandemia en Andalucía se eleva a 1.544 y el de curados a 19.171, 145 de ellos en el último día.





En los hospitales andaluces hay ingresados 624 pacientes con coronavirus -ocho menos que ayer-, de los que 102 están en las UCI -cinco más que ayer-.Las hospitalizaciones por provincias son en Almería 84 de las que 17 en la UCI; en Cádiz 88 de las que 19 en la UCI; en Córdoba 75 de las que 8 en UCI; Granada 66 de las que 12 en UCI; Huelva dos y ninguna en UCI; Jaén 25 de las que 6 en UCI; Málaga 173 de las que 28 en UCI; y Sevilla 111 de las que 12 en UCI.Relacionado con el brote declarado en la Residencia El Zapillo de Almería, el número de casos positivos sigue siendo el mismo (116) en las últimas 24 horas, pero se ha producido una nueva defunción, con lo que en total son diez.Permanece sin cambios en el brote de la Residencia El Manantial de Terque (Almería), ni en el de la residencia de mayores Fardes de Benalúa (Granada).En el brote de la Residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) hay 21 positivos (17 residentes y 4 trabajadores) y no hay cambios en los datos de la residencia de Luque (Córdoba), ni en la residencia de discapacitados Prodicco de Coín (Málaga).En el brote de la residencia de discapacitados Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el número de casos positivos asciende a 38 (28 residentes y 10 trabajadores).En el brote de la residencia Centro Puerto Luz Resort, de El Puerto de Santa María (Cádiz), no hay cambios en las últimas 24 horas, al igual que en el del Centro de Discapacitados Afanas-Santa Beatriz, de El Puerto de Santa María (Cádiz).Según la Consejería, se ha declarado un brote en la residencia Vitalia Teatinos de Málaga, con 25 casos confirmados (20 residentes y 5 trabajadores).La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 695.112 PCR y 822.167 test rápidos, lo que arroja un tota de 1.517.279 pruebas realizadas.