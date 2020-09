Reclaman la figura de la enfermera escolar para una vuelta a las aulas segura

La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha pedido a los ministros y consejeros de Sanidad y Educación que haya al menos una enfermera en cada centro para que la vuelta a las clases no empeore la situación provocada por la COVID-19 y se pueda garantizar un entorno escolar más seguro para alumnos y profesores.



En un comunicado, esta plataforma de la que forman parte el sindicato de Enfermería SATSE, el Foro Español de Pacientes (FEP) y el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública (ANPE), ha explicado que ha enviado una carta a los responsables estatales y autonómicos de Sanidad y Educación en la que reclaman la presencia de las enfermeras y enfermeros en los centros educativos.



Han advertido de que no implantar esta figura supone que las distintas autoridades competentes están asumiendo un "evidente riesgo" y ha recordado que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso de los Diputados, expertos y sociedades científicas han considerado muy conveniente la presencia de las enfermeras para que el retorno a las clases de manera presencial no empeore la actual situación epidémica y se pueda garantizar un entorno escolar más seguro.





"Estamos firmemente convencidos de que son profesionales sanitarios, como las enfermeras y enfermeros, los que mejor pueden responsabilizarse, en base a sus conocimientos, cualificación y competencias, de la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos en plena coordinación con los responsables del centro", señalan en la carta.Las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, junto al Ministerio de Educación y Formación Profesional, y las consejerías de Educación y Sanidad de las comunidades autónomas para el inicio del curso escolar dicen que todos los centros deberán designar a una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID y en la mayoría de los centros educativos esta figura recae en el profesorado.Ante esta realidad, la Plataforma exige que esta función la desempeñe un profesional de la Enfermería, y considera que esta figura supondría una mejora en la prevención, vigilancia y control de la transmisión del coronavirus en los centros educativos.