Andalucía hizo en agosto un 27 % más de pruebas que en toda la pandemia

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha realizado en agosto un 27 por ciento más de pruebas PCR que en todo lo que había transcurrido de pandemia, mantiene una media de 102 contagiados por cada 100.000 habitantes y de cada 100 pruebas que se están haciendo sólo un 7,7 por ciento da positivo.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que actualmente las cifras de PCR positivos y la trazabilidad que están haciendo no significan muchos casos de transmisión comunitaria, por lo que la Junta no se plantea el confinamiento selectivo de algunas localidades.



Aguirre ha recordado que hay pueblos donde sus alcaldes "voluntariamente" han pedido un aislamiento, pero la Junta, tras hacer la trazabilidad entiende que lo tiene "controlado" y no ha visto necesario ese confinamiento selectivo, aunque ha asegurado que "si hay que hacerlo, se hará".



Ha aludido a que en septiembre habrá "una variable importante" en los 2 millones de personas que han estado de turismo y que volverán a sus comunidades, por lo que esperan que el comportamiento de los contagios sea "más benévolo que en agosto".



Además, se van a "entrelazar" los rastreadores de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con los de la Junta.



El consejero ha recordado que hoy Andalucía ha pasado la barrera de los mil positivos en un día, que son el resultado de las 8.000 pruebas PCR que se hicieron ayer, según ha dicho.



Ha explicado que la comunidad está al 18 por ciento del máximo que tuvo el 31 de marzo y, aunque están "muy preocupados" con este aumento de contagiados y hospitalizados, todavía tienen "un amplio arco para absorber pacientes".



Ha comparado los datos por cada 100.000 habitantes con el resto de España y ha resaltado que sólo Asturias está mejor, aunque ha expuesto que los datos no pueden llevar "al engaño" porque si se compara con otros países europeos son bastante peores.



En la mayoría de los casos los positivos están siendo asintomáticos por la labor de rastreo, aunque ya hay 493 pacientes ingresados.



El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha afirmado que la situación de la comunidad "sigue dentro de los márgenes de control" y, aunque hay más casos "como en todo el mundo", ha defendido que Andalucía "está muy por debajo de la media española".



Han aumentado las hospitalizaciones, "pero se ha liberado el 81 por ciento de las camas respecto al pico" y, aunque crecen los positivos, "evolucionan con más levedad y hay menos ingresos".



"El sistema de salud tiene margen porque hicimos los deberes a tiempo", ha indicado Bendodo, quien ha asegurado que los hospitales están "a la mitad".