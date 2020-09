Publicadas dos primeras licitaciones compra pública sanidad por 3,8 millones

El Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias ha publicado los dos primeros expedientes de licitación de compra pública de innovación de la Junta y del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que cuentan con un presupuesto máxmimo superior de 3,8 millones, según un comunicado.



Se trata de las licitaciones para los proyectos ASURANT (Análisis de Susceptibilidad y Resistencia Microbiana a Antibióticos) y Biopsia Líquida (Nuevo Sistema Diagnóstico para Biopsia Líquida), que pretenden hallar soluciones innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de precisión en enfermedades infecciosas y cáncer.



Estos dos proyectos, cuyas licitaciones ya están publicadas en el perfil del contratante de la Junta, pertenecen al Programa de Compra Pública de Innovación de la Junta y forman parte del Programa integral de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos (PIRASOA) y del Plan Integral de Oncología de Andalucía de la Consejería de Salud y Familias.





Concretamente, ASURANT dispone de un presupuesto máximo de licitación de 2,4 millones de euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 20 meses. El plazo para la presentación de propuestas para este proyecto finaliza el 24 de septiembre de 2020.Por su parte, Biopsia Líquida cuenta con un presupuesto máximo superior a 1,4 millones de euros (IVA no incluido), de un plazo de ejecución de 20 meses y una configuración de 2 lotes. En este caso, las propuestas podrán ser presentadas hasta el 21 de septiembre de 2020.Los dos proyectos licitados se enmarcan en la iniciativa de compra pública de innovación, ‘Diagnóstico y tratamiento de precisión en enfermedades infecciosas y cáncer’, cofinanciada al 80% con fondos FEDER procedentes de los Programas de Fomento de la Innovación desde la Demanda en Salud (FID-SALUD) que gestiona el Gobierno en colaboración con las comunidades, así como con fondos propios del Servicio Andaluz de Salud.La Estrategia de Compra Pública de Innovación del Sistema Sanitario Público de Andalucía persigue la mejora y sostenibilidad a través del desarrollo de soluciones de innovación empresarial –servicios y productos avanzados que aún no están en el mercado- para necesidades que no están actualmente cubiertas, pero para las que existe una demanda en la sociedad.