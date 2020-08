La Junta de Andalucía afirma que el "mejor sitio" para los niños es el colegio

El consejo andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha manifestado este viernes que es "lógico y razonable" que haya padres que tienen temor a que sus hijos vuelvan al colegio por el coronavirus, pero deben entender que el "mejor sitio" para ellos es el colegio, que es "donde se garantiza el derecho fundamental, básico y universal de la educación y formación", y se están implementando todas las medidas de seguridad para que ese entorno sea lo más seguro posible, siendo consciente de que no existe el "riesgo cero".

"Teniendo en cuenta ese temor razonable de los padres, nuestros niños deben estar en los colegios, que es donde se garantiza la igualdad en la educación", según ha señalado Imbroda, en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

El consejero ha manifestado que el Gobierno central y las comunidades acordaron en la Conferencia Interterritorial celebrada ayer una vuelta al colegio presencial, segura, responsable y con la colaboración de todos, algo en lo que se ha trabajado en Andalucía desde hace meses.

Ha indicado que se sigue trabajando en el documento, con casi 30 medidas, que se debatió ayer porque algunas comunidades plantearon alegaciones.

En general, según Imbroda, todas las medidas que se han planteado son las adecuadas para que los niños puedan volver al colegio de forma presencial y segura.

Según ha indicado, todos somos conscientes de que no hay un riesgo cero, como no lo hay en ningún ámbito, ni siquiera en el familiar, de manera que se van a producirán "focos" en algunos centros y serán las autoridades sanitarias las que, en colaboración con Educación, dictaminen cómo se tiene que atajar una situación de contagios.

Ha señalado que la Junta ha puesto sobre la mesa la implantación de un coordinador Covid en cada colegio, que será un profesor "responsabilizado y formado y que tendrá un enlace directo con el centro de salud" para actuar ante posibles casos.

El consejero ha añadido que en los primeros días de septiembre habrá formación de los docentes en relación con el Covid y se trasladará información a las familias sobre lo que se está haciendo.

No obstante, Javier Imbroda ha explicado que los docentes son docentes y "no son sanitarios ni canguros", de manera que no tienen la responsabilidad para poder implantar medidas más estrictas o no en cuanto a la seguridad en los colegios, sino que son las autoridades sanitarias las que, en conversaciones permanentes con Educación, dictaminan esas normas.