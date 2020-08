Moreno no ve preciso limitar más las reuniones sociales en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ve necesario actualmente limitar más el número de asistentes a reuniones sociales en esta comunidad ante la pandemia del coronavirus -fijado en diez personas en julio- y dice que la adopción de medidas "más restrictivas" dependerá de la evolución.



Ha recordado a los periodistas que la región andaluza se adelantó a Cataluña al limitar a diez los asistentes; que cada 15 días repasan las circunstancias y toman una decisión y que, aunque no van a aplicar ahora nuevas limitaciones, tampoco rechazan esa posibilidad en función del desarrollo de la pandemia.



Moreno destaca que diez personas es el número medio que tienen establecido la mayoría de comunidades, aunque si el comportamiento social no es responsable, tomarán "medidas mas restrictivas".





Sobre el número de pruebas PCR, ha indicado que las hacen en función de la incidencia en Andalucía, "que ha sido menor" frente a otras comunidades con una presión hospitalaria mayor, y que a veces han efectuado hasta 500 por cada contagiado para rastrear, aunque "después no llega ni a un cinco por ciento de positivos".Destaca que Andalucía está muy por debajo de la media nacional de incidencia por cada 100.000 habitantes y que están libres el 50 por ciento de camas hospitalarias y el 80 por ciento de las de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).Han elevado al 70 por ciento la localización de contagiados para ayudar a romper la cadena de contagios antes y se han efectuado más de 287.000 PCR en Andalucía desde que terminó el estado de alarma.También ha añadido que se sabía que en el momento en que se permite la movilidad hay mucho más riesgo, a lo que se han unido algunas actitudes irresponsables que suelen ser minoritarias; al tiempo que señala que los andaluces se han portado de manera ejemplar.Defiende el equilibrio entre la protección fundamental y prioritaria y mantener la actividad económica para no ir a la ruina; que hay que tener tranquilidad, que no debe confundirse con la irresponsabilidad y seguir actuando con el máximo rigor individual.