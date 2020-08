Experto pide que la 'vuelta al cole' sea voluntaria hasta controlar la pandemia

El director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (Iapae), Rafael Romero, ha pedido que la vuelta a las aulas en septiembre sea voluntaria hasta que la pandemia por el Covid-19 esté controlada porque, a su juicio, "no existen medidas de garantía de salud ni para los docentes ni para los niños".

En declaraciones a Europa Press, el director del Iapae --asociación privada que se desempeña como mediadora y trabaja con familias y menores víctimas de 'bullying' en la comunidad autónoma andaluza-- ha indicado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, "ha defendido que en septiembre se abren los colegios y la vuelta al cole es obligatoria", pero "para que esta sea obligatoria deben garantizar que las medidas sanitarias se cumplen, habría que bajar las ratios, aumentar el personal docente, así como ampliar las medidas de seguridad, higiene y limpieza".

Ha apuntado que en la comisión que "establecerá las medidas de prevención e intervención para todo el centro educativo" en la comunidad andaluza "no hay ningún especialista que haga un plan de emergencias" y "tampoco la dotan de medios ni de garantías para que pueda cumplir con las medidas sanitarias establecidas", ha asegurado.

Además, ha indicado que "no deja de escuchar a sanitarios y al ministro de Sanidad --Salvador Illa-- que las mayores medidas de prevención son mantener la distancia de seguridad, sobre todo en zonas cerradas, la higiene de manos y las mascarillas", mientras que la Consejería de Educación "ha dicho que en la medida de lo posible se mantendrá la distancia de 1,5 metros y si no es posible todos los niños deberían llevar mascarilla".

"Saben que si no bajan la ratio y mejoran las infraestructuras la clases seguirán siendo de 25 o 30 alumnos", ha puntualizado Romero, quien ha añadido que si Sanidad "recomienda que incluso las reuniones familiares no sean de más de diez personas, por qué nadie habla de que van a meter a 25 o 30 niños dentro de un aula en un espacio cerrado", con lo que la vuelta al cole "vulnera todas las medidas de seguridad".

De este modo, ha exigido a la Junta que "si no tiene medios para bajar la ratio, con un máximo de diez alumnos por aula, den la opción a los padres de elegir libremente si llevar o no a los niños al centro educativo y que manden los deberes por correo electrónico", y ha criticado que la Consejería de Educación "haya amenazado a los padres que decidan no llevar a sus hijos al centro con abrirles un expediente por absentismo escolar".

"Si me obligan a llevarlo se tienen que responsabilizar si mi hijo o alguien que conviva con él se pone enfermo", ha añadido el director del Iapae, que ha lamentado que "todo es un descontrol" y que "no existen medidas de garantía de salud ni para los docentes ni para los niños".

De este modo, Romero ha reiterado que la vuelta al cole sea voluntaria hasta que la pandemia este controlada y, sobre todo, hasta que la Junta "cumpla con las medidas sanitarias garantizadas", porque "no pueden meter a 25 niños por aula con mascarillas, que además se quitan".