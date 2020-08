La Junta, dispuesta a cerrar comarcas cuando no sepa el origen de los positivos

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado este jueves que están "muy preocupados" por la evolución de los contagios de coronavirus en Andalucía, cuyas pruebas positivas de PCR se han "duplicado" en los últimos quince días, y ha dicho que están dispuestos a cerrar zonas o comarcas cuando no se sepa el origen de los nuevos afectados.



En rueda de prensa, Aguirre ha dicho que actuarán de forma "coercitiva" en las zonas y comarcas en las que los epidemiólogos les informen que no se puede hacer una "trazabilidad" de los nuevos casos y se considere que hay "contagios por comunidad" y que están "descontrolados" los casos positivos de PCR.



"Cuando ya no se sepa de dónde se contagia uno y otro, automáticamente se cerrará la comarca el tiempo que sea" y se pedirá permiso a la autoridad judicial, ha explicado el consejero, quien ha recordado que el 56 % de los contagios se producen en celebraciones y reuniones familiares.





Aguirre ha afirmado que no se prohibirá que haya reuniones de más de diez personas, como ha hecho el País Vasco, y solo se mantendrá como recomendación y ha subrayado que para evitar la evolución negativa de la pandemia es necesario mantener las medidas de la distancia, el uso de mascarillas y el lavado de manos en el ámbito privado igual que se hace habitualmente en zonas públicas.Ha añadido que recibe a diario informes de los epidemiólogos y sabe que en las dos últimas semanas el índice de PCR positivos es del 58,73 por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de 131,12.A pesar de que Andalucía tiene una media más baja que la nacional, el consejero ha pedido que "no nos llamemos a engaño" y ha transmitido a la sociedad el mensaje de que desde la consejería están "muy preocupados" por la evolución de la pandemia, que tiene 71 brotes activos en la comunidad, el más preocupante el de la residencia de ancianos El Zapillo de Almería, con 71 afectados, 48 residentes y 23 trabajadores.De los 71 brotes activos, en Almería hay doce, en Cádiz ocho, en Córdoba cinco, en Huelva cinco, en Granada doce, en Jaén tres, en Málaga catorce y en Sevilla doce, según los últimos datos de Salud.Además, de las 1.107 residencias de ancianos, hay 27 con casos positivos de coronavirus, lo que supone que el 97,6 % de ellas están libres de covid.