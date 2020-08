"El acuerdo con la FEMP me recuerda al corralito en Argentina"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad andaluza ha arremetido en una entrevista en Noticias 7, de 7TV , contra el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el que los ayuntamientos podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones en proporción a las cantidades entregadas. Posteriormente, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años. El acuerdo salió adelante sólo con los votos del PSOE y no ha tardado en provocar la división de los ayuntamientos.

Creo que la señora Montero y el señor Sanchez se han dedicado a castigar a aquellos que lo han hecho bien

A este respecto, el líder de la formación naranja en Andalucía ha afirmado que se trata de un “corralito” similar al de Argentina, “cuando el Gobierno se quedó con el dinero de los ciudadanos”. “Creo que la señora Montero y el señor Sanchez se han dedicado a castigar a aquellos que lo han hecho bien, a los ayuntamientos que han estado siendo escrupulosos a la hora del cumplimiento del objetivo de déficit, de sanear sus cuentas, de pagar a sus proveedores, a sus trabajadores, de llevar a cabo actividades u obras en sus municipios, que repercuten en la mejora de los ciudadanos, estos es a los que se les castiga y en cambio, los que lo han hecho mal, los que han incumplido el déficit y no se han ajustado a ninguna regla, se les vuelve a premiar”, ha afirmado el vicepresidente del Gobierno andaluz.

Ciudadanos ya mostró su rechazo a la propuesta que finalmente fue aprobada en el seno de la FEMP. Para Marín, es una muestra más “del proceder habitual de la señora Montero y el señor Sánchez al que estamos acostumbrados en Andalucía”, ha afirmado durante la entrevista. “Yo lo sufro y todos los andaluces lo sufrimos cuando vemos que Andalucía cumple su objetivo de déficit, es la única comunidad autónoma con superávit en toda España en 2019, se nos castiga con menos recursos”.

Para Marín, “esto tiene un coste” porque “hemos visto como apenas 48 horas después del acuerdo de la FEMP alcaldes socialistas y la propia Ada Colau indignada con un acuerdo que también a Barcelona se le van a retirar esos fondos”. El vicepresidente de la Junta cree que el Gobierno va “por un camino equivocado” y cree que a los ayuntamientos “hay que permitirles gastar su superávit en obras de inversión para, en este momento, combatir la Covid y lo que hay es que ayudar con extrafinanciación a los ayuntamientos que tienen dificultades para seguir adelante”.

Por último, Marín ha arremetido contra la ministra Montero. “Quien no la conozca que la compre”, ha espetado, porque “nunca aprobó unas cuentas, nunca terminó unos presupuestos, mandó los presupuestos del Gobierno de España a la Unión Europea y le dijeron ‘oiga, usted cree que no somos tontos, que no sabemos que está falseando las cuentas’ y ahora nos sale con una idea tan fantástica como robarle el dinero a los ayuntamientos que lo han hecho bien durante años”.