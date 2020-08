Andalucía registra ocho brotes nuevos y ya son 123 los focos activos

Andalucía contabiliza este miércoles 123 brotes activos de coronavirus Covid-19 --109 en fase de investigación y 14 controlados-- en todas las provincias de la comunidad con un total de 1.290 casos confirmados --102 más en 24 horas-- al sumar ocho nuevos brotes en 24 horas --tres en Cádiz, dos en Sevilla, dos en Málaga y uno en Córdoba--, según ha informado este miércoles la Consejería de Salud y Familias, que no contabiliza fallecimientos por tercer día consecutivo y suma 306, volviendo a superar la barrera de los 300 en un día, y 17 hospitalizados más.

Cádiz suma otros tres brotes con 15 positivos, dos en el Distrito Campo de Gibraltar y uno en el de Bahía la Janda, mientras que Córdoba suma un brote con 21 afectados en el Distrito Córdoba Norte. Por su parte, Sevilla contabiliza dos brotes nuevos, uno en Distrito Sevilla con diez afectados y otro en el Aljarafe con cuatro. Málaga sigue sumando nuevos brotes en el Distrito Costa del Sol, con dos más que suman nueve positivos.

Sevilla vuelve a situarse como la provincia con más casos, un total de 272 en 24 brotes activos, al haber sumado dos nuevos brotes, uno de ellos con diez positivos. Además, un brote en Sevilla Este que continúa en investigación ha sumado nueve positivos hasta los 15. El brote más numeroso sigue siendo el de Montellano, vinculado a un militar que regresó de León y celebró una reunión para festejar su ascenso de categoría laboral, con 44 contagios.

La malagueña se sitúa como la segunda provincia en número de casos, un total de 269 en 36 brotes activos --28 de ellos en la Costa del Sol--, tras sumar dos nuevos en las últimas 24 horas. Córdoba, por su parte, contabiliza 238 positivos en diez brotes, tras sumar un nuevo foco en las últimas 24 hora con 21 casos confirmados. El brote vinculado a una discoteca en la capital con 133 casos sigue siendo el más numeroso.

En Almería, el brote vinculado al ocio nocturno de Mojácar sigue siendo el más numeroso y suma de nuevo este miércoles nueve positivos --tras los 13 más de este martes y los dos del lunes-- hasta alcanzar los 94. En total, en Almería son 181 los positivos en doce brotes.

Cádiz tiene 16 brotes activos tras sumar tres en esta jornada con 116 casos. La provincia granadina registra diez brotes y alcanza los 77 casos, mientras que Jaén tiene nueve brote activos con 97 casos. Por su parte, Huelva suma tres positivos más en un brote en investigación en el Distrito Condado-Campiña.

Por provincias, Sevilla tiene 272 en 24 brotes; Málaga 269 casos en 36 focos; Córdoba 238 positivos en diez focos; Almería 181 en doce; Cádiz 116 en 16; Jaén 97 en nueve; Granada 77 en diez; y Huelva 40 casos en seis brotes.

MÁLAGA SUMA 80 PCR POSITIVO

En total, Andalucía se mantiene en los 59 brotes superados, tras no sumar ninguno este miércoles. Además, no se han registrado fallecidos por Covid-19 por tercer día consecutivo, después de sumar tres el sábado y dos el domingo, y se suman 17 nuevos hospitalizados, dos en UCI, y 306 casos por PCR en 24 horas, después de que desde este domingo no se llegará en un solo día.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este miércoles 115 pacientes ingresados por coronavirus, lo que supone seis menos que este martes cuando se alcanzaron los 121 y la primera vez que baja el número de hospitalizados en 24 horas en lo que va del mes de agosto, de los cuales 21 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tres menos que en la jornada anterior y siete más de los que se contabilizaban hace una semana. Jaén sigue sin pacientes en UCI.

Almería continúa como la provincia andaluza con más hospitalizados y más pacientes en UCI: tiene 45 ingresados y doce en UCI; seguida por Málaga con 22 ingresados, dos en la UCI; Córdoba con 14, dos en UCI; Cádiz con diez, dos en UCI; Granada con nueve, uno en UCI; Sevilla, con siete, uno en UCI; Jaén con cinco, ninguno en UCI; y Huelva con tres, uno en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 18.068 casos confirmados por PCR, 306 en las últimas 24 horas. La comunidad se mantiene en 1.457 muertes por Covid-19.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 6.618, 17 más en 24 horas, cifra mayor a los 15 de este martes, 13 de este lunes y más del triple que los cinco de este domingo. El sábado y el viernes hubo once cada día. La cifra de pacientes en UCI sube hasta los 803 --dos más-- y el número de curados asciende hasta los 16.813, 65 más, la mitad que este martes.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.457 muertes en Andalucía, Sevilla y Granada son las dos que registran más fallecidos, con 290 cada una de ellas, seguida por Málaga con 289, Jaén con 192, Cádiz con 174, Córdoba con 117, Almería con 55 y Huelva con 50.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 18.068 desde el inicio de la pandemia --306 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 4.074 --80 más--, seguida por Granada con 3.153 --27 más--, Sevilla con 3.041 --37 más--, Almería con 2.190 --76 más--, Córdoba con 1.786 --38 más--, Jaén con 1.672 --diez más--, Cádiz con 1.640 --31 más-- y Huelva con 498 --siete más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 6.618 en Andalucía --17 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.557 --cuatro más--, seguida por Granada con 1.249, Sevilla con 1.227 --dos más--, Jaén con 793 --uno más--, Cádiz con 623 --uno más--, Córdoba con 578 --tres más--, Almería con 364 --seis más-- y Huelva con 227.

De ellos, 803 han pasado por la UCI en toda Andalucía, dos más en 24 horas, con la provincia de Málaga que continúa a la cabeza con 165, seguida de Sevilla con 155, Granada con 140, Jaén con 92, Cádiz con 84, Córdoba con 78, Almería con 57 --dos más-- y Huelva con 32.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 16.813 en toda la comunidad tras sumar 65 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 4.054, seguida de Granada con 2.987, Sevilla con 2.953, Jaén con 1.804, Córdoba con 1.746, Cádiz con 1.468, Almería con 1.308 y Huelva con 493.

ANDALUCÍA EN EL RANKING NACIONAL

El Ministerio de Sanidad detalla los casos confirmados por PCR en la última semana y los últimos 14 días por 100.000 habitantes y sitúa a Andalucía en la mitad inferior del ranking en ambas variables, con la decimocuarta menor incidencia en ambos casos.

Andalucía sumó la víspera 202 casos confirmados por PCR, registró 3.205 en los últimos 14 días con una tasa de 38,09 por cada 100.000 habitantes --lejos del 96,82 nacional-- y 1.862 en los últimos siete días con una tasa de 22,13 --inferior al 52,15 nacional--. Además, contabilizó 1.060 casos con síntomas en los últimos 14 días y 406 en los últimos siete, que son el cuarto y tercer mayor dato nacional, respectivamente.