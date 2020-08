Andalucía suma 115 brotes activos tras 8 nuevos y 278 positivos por PCR

Andalucía suma un total de 115 brotes activos tras registrar ocho nuevos focos en el último día y superar otros tres, mientras que el número de positivos con la covid-19 con pruebas PCR ha sido de 278, por lo que la cifra diaria vuelve a subir tras dos días en los que había experimentado una bajada.



La cifra de ingresados sube hasta los 121 (once más que ayer), de los que 24 se encuentran en las UCI de los hospitales andaluces, lo que supone cuatro más, según los datos que ha comunicado en una nota la Consejería de Salud de la Junta.



Este número de hospitalizados significa que en lo que va de agosto se ha duplicado la cifra, ya que a día 1 de agosto era de 60 ingresados, de los que entonces había 9 en UCI.





Los ocho brotes nuevos se han detectado en las provincias de Málaga, donde hay tres; Sevilla y Almería, con dos cada una, y Córdoba, con uno más.El más importante está en Sevilla, donde hay doce contagiados en un mismo brote en la comarca del Aljarafe, mientras que el resto de nuevos focos no superan las seis personas por ahora.Respecto al total de PCR positivos, la gran mayoría se han dado en las provincias de Almería, con 91 casos, y de Málaga, con 84, mientras que el resto se reparten entre los 34 de Cádiz; 23 en Córdoba; 18 en Granada; 16 en Jaén; 10 en Sevilla; y 2 en Huelva.En el último día no se ha contabilizado ningún fallecimiento por coronavirus en la comunidad, por lo que se encadenan dos seguidos.Aunque el total de hospitalizados suponga once personas más que ayer, en realidad ingresaron quince (otros cuatro habrán abandonado el hospital), de ellos 6 en Almería; 2 en Málaga, Cádiz y Córdoba; y 1 en Sevilla, Granada y Jaén.El total acumulado en la pandemia es de 17.762 positivos con pruebas PCR; 6.601 hospitalizados, de ellos 801 en UCI; y 1.457 fallecidos, mientras que los curados son ya 16.748.