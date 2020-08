Aprende a tener una marca personal exitosa siguiendo estas tres reglas de oro

Si quieres emprender no a través de la imagen de un negocio, sino a través de tu propia imagen, entonces necesitas trabajar en tu marca personal.

Recuerda que, hoy en día, la mayoría de las personas buscan una conexión real, más humana y auténtica.

Y aunque las grandes empresas suelen hacer un gran trabajo a través de sus distintos canales de comunicación con sus clientes. Muchas veces dicha comunicación no es percibida tan natural.

Para los seres humanos, es muy diferente hablarle a un logo de una empresa, a hablar directamente con una persona que tiene un rostro y un nombre.

Desafortunadamente, muchas personas cuando intentan escalar su negocio a través de su marca personal, suelen cometer errores fatales.

Todo debido a la inexperiencia en marketing, ventas, negocios y en general, por la carencia de una visión empresarial.

Es cierto, se trata de una marca personal, su avatar es el rostro de una persona, pero sigue siendo una empresa, por lo que se deben trabajar todos esos otros aspectos de la forma más pulida posible.

Así que, aquí te dejamos las tres reglas de oro para que puedas crecer tu marca personal de la manera más positiva posible.

1. Agrega valor antes de vender

Esta es definitivamente la primera habilidad que debes desarrollar para poder lograr que las personas asocien tu nombre con un servicio o producto, creando así las bases de lo que luego será tu marca personal.

Gracias a internet, las personas tienen bastante difícil el olvidar, y si parte de la imagen de tu marca personal la trabajas a través de la red (lo cual deberías hacer si aún no lo estás haciendo); entonces notarás que las personas de un momento a otro comenzarán a buscarte asociando tu nombre a algo.

Es ese algo lo que te diferenciará de los otros, por lo tanto, debes asegurarte que se trate de algo que aporte verdadero valor a las personas, al punto de que quieran saber más de ti, tu producto o tu servicio, y por ende estén dispuestos a pagar por ese segundo elemento o elementos complementarios.

El primer elemento (el algo) se le conoce como lead magnet, y al segundo como oferta de entrada.

Las grandes empresas suelen utilizar como lead magnet el factor de regalar dinero. Las eGiftCard de Amazon, los envíos GRATUITOS de Uber Eats, los jugosos bonos de casino, los primeros tres meses gratis de Spotify.

Todos son productos o servicios que están ligados a un cierto valor monetario, pero las personas los reciben gratis.

Tal vez tú no puedas dar dinero directamente, y no es recomendable, pues entonces no estarás atrayendo a los leads adecuados; pero si aportas valor dando GRATIS parte de tus servicios o productos de mejor calidad, entonces allí comenzarás a crear una audiencia interesada en lo que haces.

2. Eleva tu inteligencia financiera

Tienes dos opciones, llevar tú las finanzas de tu empresa o, pagarle a alguien experto para que lo haga.

Pero, en cualquier de los dos casos, debes instruirte en materia de manejo empresa, relaciones profesionales, y, en líneas generales, todo lo que tenga que ver con gerencia de negocios.

Comprende que: “Solo llegarás más rápido, pero con ayuda, llegarás más lejos”

Y cuando se trata de hacer crecer una marca personal, esa ayuda se traduce en dinero.

El dinero de inversionistas, el dinero que inviertes en hacer que las persona adecuadas te conozcan, y el dinero que gastas para lidiar con una crisis de reputación.

De allí que, una alta inteligencia financiera, te ayudará a crear los activos necesarios para financiar tu negocio a través de buenas deudas.

Las Letras del Tesoro y la Financiación a través de Bonos Convertibles Verde son un ejemplo claro de las inversiones que las mayores empresas (los países) realizan para mantener estable su economía.

En el momento que aprendas de inversiones entonces estarás en el mejor de los caminos para escalar el alcance de tu marca personal.

Y recuerda: “Una victoria en un negocio puede compensarte todas las pérdidas”

Así que invierte con cautela, pero sin miedo. Después de todo, estarás invirtiendo en ti.

3. Establece disparadores de riqueza

Los disparadores de riqueza son esos elementos en tu ambiente que afectan tu estado de ánimo y, por ende, tu fuerza de voluntad a la hora de enfrentar cada reto que te propongas.

Muchas personas los utilizan de forma inconsciente.

La fotografía de la familia en el escritorio, una figurita que te dio uno de tus hijos como regalo de cumpleaños, incluso ese pequeño “ritual” frente al espejo todos los días antes de salir.

Esos son disparadores de riqueza, pues ayudan a que enfoques tu energía física y mental en tu siguiente objetivo antes de siquiera encararlo.

Pues, de ahora en adelante, toma conciencia de tu entorno como nunca lo has hecho y, de forma controlada, establece y ubica disparadores de riqueza a lo largo de tu campo de visión.

Te ayudarán a permanecer enfocado en todo momento y, las personas que interactúen con ellos, comenzarán a asociarlos con tu propia marca personal.