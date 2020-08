Cs defiende las sanciones ante el aumento de los rebrotes en Andalucía

Ciudadanos ha defendido el régimen sancionador aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta para quienes incumplan las medidas sanitarias implementadas para combatir la covid-19, y ha subrayado que el objetivo es "proteger" a todos "de aquellos que no quieran cumplir la normativa".



El diputado y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento, Emiliano Pozuelo, ha mostrado su preocupación por el aumento de rebrotes en Andalucía, y ha destacado la importancia de la "responsabilidad individual" para derrocar al coronavirus.



"La Junta de Andalucía puede poner en marcha todos los instrumentos que sean necesarios y aprobar decretos con medidas que protejan a la ciudadanía andaluza, pero sin la responsabilidad social de cada uno de nosotros será muy difícil ponerle coto al coronavirus", ha advertido.





En este sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ya anunció en su día que "no le temblaría el pulso a la hora de poner en marcha todas aquellas medidas que fueran necesarias para frenar esta pandemia".Así, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes, "debido al aumento de los rebrotes", una serie de medidas "coercitivas" y un régimen sancionador para todas aquellas personas o entidades que no cumplan con la normativa."Sanciones destinadas exclusivamente a protegernos a todos de aquellos que no quieran cumplir con la normativa actual", ha puntualizado.Asimismo, ha asegurado que la Junta "sigue cumpliendo sus compromisos", sobre todo con los profesionales sanitarios, al aprobar una serie de medidas retributivas ligadas a la productividad "de aquellos que lo han dado todo por nosotros a lo largo de esta pandemia".Según Pozuelo, "nunca antes en la historia de Andalucía había puesto un gobierno encima de la mesa tantos recursos y tantos medios para fortalecer la sanidad andaluza como lo está haciendo el Gobierno andaluz".