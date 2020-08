Condenan a un menor que amenazó a su padre por haberle buscado trabajo

Un menor de 17 años que maltrató y amenazó de muerte a su padre por haberle buscado un trabajo, ya que prefería no madrugar y seguir durmiendo, ha sido condenado por un juzgado de instrucción de Murcia a ingresar en un grupo educativo en un centro especializado.



Las diligencias del caso, a las que ha tenido acceso EFE, señalan que el juzgado ha tomado esta medida a petición de la fiscalía de menores, para añadir que, en cumplimiento de la misma, este menor permanecerá en un centro especial para chicos y chicas con problemas en sus relaciones con los padres.



La denuncia fue presentada por el padre, que aseguró que los hechos se produjeron en el domicilio familiar, ubicado en San Javier (Murcia), cuando lo llamó para que se levantara ya que era el primer día en el que iba a acudir al trabajo que había conseguido para él.





El menor, presuntamente, le dijo que no se iba a levantar y que seguiría durmiendo y, como su progenitor le insistió en que depusiera su actitud y le dijo que lo llevaría al trabajo en su coche para no incumplir el compromiso contraído con el empresario, se negó a ello y le amenazó.Además, siempre según la denuncia, desencajó la puerta de la casa de una patada y arrojó enseres a la calle desde una ventana y desde la misma puerta.El padre manifestó igualmente a los agentes de la Guardia Civil que tenía miedo por su vida y también por la de una hija de pocos años, hasta el punto de que había decidido no dejarla sola en casa con el hermano cuando él tuviera que salir de la misma.Finalmente, expuso que su hijo pierde el control con facilidad, dentro de una conducta que se ve afectada también por el consumo de marihuana.