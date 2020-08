Cómo mantener una máquina de coser de forma adecuada

La máquina de coser es una herramienta que nos permite realizar puntadas rápidas y precisas con un mecanismo que maneja la aguja y el hilo, permitiendo optimizar todo el proceso de costura. Si quieres elegir la mejor máquina que se adapte a tus necesidades, echa un vistazo a la comparativa de mejormaquinadecoser.net, donde especifican las funciones y características de cada máquina.

Recomendaciones para el mantenimiento de tu máquina de coser

Como todos sabemos, la máquina de coser se ha vuelto un dispositivo indispensable en todos los hogares. Con el fin de obtener el máximo de su rendimiento, debes mantenerla adecuadamente. En este artículo, te explicaremos cómo cuidar tu máquina de coser, cuáles son las mejores técnicas y los accesorios necesarios para mantenerla.

Mantén la máquina cubierta

Una de las formas de mantener tu máquina de coser es cubrirla siempre que no la estés utilizando. Debes tener mucho cuidado y evitar que le entre cualquier tipo de polvo. Por lo tanto, busca un plástico o una bolsa lo suficientemente grande que la cubra totalmente.

Límpiala con aire comprimido

La máquina de coser es un elemento que sueles utilizar si te gusta coser, por lo que debes tomar las medidas adecuadas para limpiarla adecuadamente y con frecuencia. El hilo que se utiliza también debe cambiarse de forma regular. Sin embargo, se acumula una gran cantidad de polvo mientras se utiliza y esa es la razón por la que se requiere un cuidado adicional para garantizar que se elimine la pelusa y se pueda obtener el máximo beneficio de la máquina de coser. Para este propósito, el aire comprimido es el mejor. Sin embargo, cuando lo uses, toma algunas precauciones, como mantener la boquilla del bote de aire al menos a 10 cm de distancia de la máquina.

Limpia por partes

Otra de las recomendaciones para mantener tu máquina de coser es que debes limpiar diferentes partes de la máquina en diferentes momentos. Esto es importante porque si intentas abrir diferentes partes de la máquina a la vez, puede que no sepas volver a montarla. Por lo tanto, es importante que las diferentes partes de la máquina se limpien por separado. Para evitar confusiones innecesarias, primero debes limpiar una parte, volver a colocar las piezas y luego pasar a la otra parte de manera similar.

Cambia las agujas de forma regular

Otra cosa importante que debe tener en cuenta cuando planeas comprar una máquina de coser y cuidarla adecuadamente es que la aguja que está en la máquina debe cambiarse regularmente. Es importante tener en cuenta que si no lo haces, la aguja no podrá realizar la tarea adecuadamente. De lo contrario, las puntadas no serán perfectas. Cada 8 horas de costura, cambia la aguja para que no baje el rendimiento de la máquina.

Aplica aceite

Para mantener la máquina y lograr que rinda a largo plazo, debes mantener la máquina engrasada regularmente. Son muchas las piezas internas que tiene y todas deben funcionar de manera eficiente, es realmente un imperativo que engrases estas piezas de forma frecuente. La única advertencia a seguir es que no puedes usar cualquier aceite para este propósito, lo ideal es utilizar uno especial para máquinas de coser.

Utiliza un servicio profesional para las reparaciones

Cuando llegue el momento de hacerle reparaciones a tu máquina de coser, se recomienda que solo busques la ayuda de un profesional. Si no lo haces, tu máquina podría averiarse. Contactar con un servicio experto de reparaciones en el momento necesario hará que la vida útil de la máquina de coser sea más larga y duradera.

Limpia la máquina después de cada uso

La mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero los pasos simples y pequeños ayudarán a mantener la máquina limpia y efectiva. Uno de los pasos más importantes a este respecto es limpiar tu máquina de coser después de cada uso.

Tipos de máquinas de coser

¿No sabes qué máquina de coser comprar? ¿No te decides entre los diferentes tipos de máquinas de coser que hay en el mercado? Si la respuesta es afirmativa a ambas preguntas, a continuación te diferenciamos los tipos de máquina de coser más comunes para que puedas hacer la comparativa.

Máquinas de coser electrónicas

Las máquinas de coser electrónicas son, de hecho, máquinas híbridas con componentes mecánicos y electrónicos. Estas máquinas de coser constan de características como la función de memoria, puntadas incorporadas y otras que ahorran mucho tiempo para el usuario.

Máquinas de coser computarizadas

Las máquinas de coser computarizadas admiten funciones más avanzadas en comparación con sus contrapartes electrónicas. Estas máquinas tienen un puerto USB para que los usuarios puedan descargar impresiones de diseño en la máquina.

Máquinas de coser mecánicas

Las máquinas de coser mecánicas no tienen componentes electrónicos. Estas máquinas de coser tienen piezas simples que no requieren mucho mantenimiento y pueden coser casi cualquier tipo de tela.