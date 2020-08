"Si piensan que la economía es un botón, no saben cómo funciona"

El presidente de la Federación Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha sostenido sobre la situación económica de España tras la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus que "lo más duro lo vamos a vivir en el otoño, nos espera un otoño durísimo, un invierno durísimo" y ha proseguido argumentando con ironía que "los que piensan que la economía es un botón y se le daba al off y que luego se enchufara con el on, no saben cómo funcionan las empresas, cómo es la demanda interna".

En una entrevista concedida a Europa Press, Amor ha considerado que "no se puede esperar a que lleguen las ayudas europeas", en referencia a los 140.000 millones previstos para España tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de finales de julio, por lo que ha reclamado que "España tiene que poner en marcha un verdadero Plan Marshall, un escudo de liquidez para salvar autónomos y empresas".

Cuando se le pregunta a Lorenzo Amor sobre si el Gobierno ha acabado reaccionando a las medidas que proponía ATA, algunas incluidas en el Real Decreto Ley 24/2020 como la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre o la exoneración de cotización a partir del 1 de julio, ha explicado que "en el decreto 8/2020 del estado de alarma y de primeras medidas se dejó atrás a muchos autónomos, aunque es verdad que luego se rectificó y se palió un poco. Un millón y medio de autónomos han percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad".

Amor no olvida que "los autónomos tuvieron que pagar el 31 de marzo la cuota" y precisa seguidamente que "luego se le devolvió 40 días más tarde". "Se ha dejado a casi 800.000 autónomos en el camino", ha indicado el presidente de ATA.

"Cuando un autónomo pierde la mitad de los ingresos y tiene los mismos gastos tiene un problema como lo tiene una familia cuando en su casa entra la mitad de ingresos y mantiene los mismos gastos", ha esgrimido.

"Es verdad que se han prorrogado las ayudas con el decreto 24/2020, es verdad que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, pero hemos dejado atrás a gente", ha argumentado el presidente nacional de ATA, quien señala a los excluidos de las ayudas, como "la gente que no puede abrir su negocio y no pueden acreditar un año de antigüedad para el cobro de la prestación extraordinaria".

"Los estamos dejando fuera", ha apostillado el presidente de ATA, quien se aferra a reclamar "ayudas extraordinarias para una situación extraordinaria".

Amor, que ha calificado a los autónomos como "uno los colectivos más vulnerables a la situación de crisis económica que ha provocado la pandemia" tras recordar que un barómetro de ATA revela que un 70% ha señalado que sería difícil mantener la actividad ante un segundo rebrote y que un 51% ha manifestado que no se irá de vacaciones, ha señalado que "para muchos autónomos, su facturación ha caído más de un 60% respecto a pasado año, han caído las ventas, la actividad, y siguen teniendo problemas para mantener la actividad", por lo que ha trasladado que "en estos momentos los rebrotes tienen muy asustados a muchos autónomos".